Sergio se despide entre lágrimas

Llegó el momento de la despedida de Sergio Álvarez. Según afirmó el propio avilesino, “el momento más duro de mi vida profesional, y uno de los más duros en mi vida personal”. Una rueda de prensa cargada de emoción, en la que las lágrimas de Sergio fueron las protagonistas.

Tras toda una vida en el club de sus amores, Sergio quiso expresar su agradecimiento al Sporting, a donde llegó “con tan solo 13 años, siendo un niño” y se va “siendo un futbolista profesional y una mejor persona, con unos valores que siempre me acompañarán”. No solo dio las gracias al Sporting como entidad, sino que también quiso profundizar en ese agradecimiento acordándose de servicio médico, los distintos entrenadores que le fueron formando a lo largo de los años, sus compañeros, delegados, jefe de prensa, cocineras, y a todo el personal del club. No se quiso olvidar de Rubén Baraja y su cuerpo técnico, a los que les deseó “la mejor de las suertes, tanto por su profesionalidad y comprensión, como por su calidad humana y profesional”.

Cabe destacar también su mención especial a Quini, del que “siempre recibiremos su apoyo y cariño desde ahí arriba, al igual que hizo en vida”.

Para acabar con los agradecimientos, quiso mostrar todo su cariño hacia “la mejor afición del mundo”, de la que recibió “un cariño constante, y numerosas muestras de afecto”. Aseguro que nunca vivirá “algo tan motivante como saltar al césped de un Molinón a reventar”. Por último, quiso dejar claro que “los jugadores somos algo efímero, vamos y venimos, pero es la fiel afición del Sporting la que perdura y da forma a este club”.

En cuanto a su fichaje por el Eibar, considera que “se trata de conseguir su sueño de seguir forjando su carrera en la máxima categoría del fútbol español”, por lo que agradece también a la directiva del Sporting su comprensión y facilidades para cumplir dicho sueño.

Para finalizar, Sergio se declara como “un sportinguista más, y siempre estaré enviando mi energía y fuerzas para que las cosas salgan lo mejor posible”.