Jorge David López: "No comulgo con la filosofía del club"

Muchos aficionados sportinguistas no están de acuerdo con la forma en la que la directiva del club lleva gestionando la plantilla en los últimos años y una de esas voces críticas es la de Jorge David López, primer futbolista salido de Mareo en debutar con el primer equipo rojiblanco.

En unas declaraciones a Radio Marca Asturias, el exjugador sportinguista se ha mostrado claro dando su opinión, diciendo que “la salida de Sergio es un palo más de los que llevamos los últimos años”. El de Turón continuaba mostrándose contundente en sus declaraciones, afirmando que “estoy quemado, no voy a ir después de muchos años, he devuelto el abono y renuncio al pase de exjugador”, además, también afirmaba que “yo no comulgo con la filosofía del club de estos últimos años, soy más sportinguista que nadie pero no comulgo”, señalaba.

Por otro lado, también tuvo palabras para el Director Deportivo de la entidad gijonesa, Miguel Torrecilla, del que declaró que “siento que Torrecilla se está riendo de mí, hace lo contrario de lo que dice”, añadía.

De esta manera daba Jorge David López su opinión de la deriva que está tomando el club en los últimos años y es que la marcha de uno de los pesos pesados del equipo y referente para muchos aficionados y jóvenes jugadores que se están formando en Mareo ha sido un duro golpe que está costando asimilar. A todo esto hay que añadir la falta de refuerzos que tiene la plantilla en estos momentos y el ritmo lento con el que llegan los refuerzos al club gijonés, al que todavía le quedan por delante bastantes incorporaciones en este mercado de fichajes para terminar de construir un proyecto que llegue a pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español y que consiga volver a ilusionar a la afición rojiblanca.