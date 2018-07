16.038 abonados al cierre de las renovaciones gratuitas

Google Plus

Tras la desastrosa temporada realizada por la Unión Deportiva que acabó con el equipo volviendo a la Segunda División, uno de los principales objetivos del club era reconciliarse con su público. Por eso, una de las novedades que traía la campaña de abonados 2018/19 era la posibilidad de renovar gratuitamente el abono, eso sí, dentro de la misma grada que el curso anterior.

El plazo para la renovación gratuita terminó el miércoles 25 de julio con un balance de 16.038 abonados. Teniendo en cuenta la temporada pasada y que el equipo jugará en Segunda, es una cifra bastante buena, y además todavía no se ha acabado la campaña. La afición de la Unión Deportiva ha vuelto a "caer en la tentación" y están dispuestos a volver a apoyar a su equipo para volver a llevarlo a Primera División.

Sin embargo, hay un dato que al menos se debería tener en cuenta y es que la pasada temporada Las Palmas tenía unos 18.000 abonados, ¿Dónde están los 2.000 que faltan? ¿Por qué no han renovado su abono pese a ser gratuito?

Pese a ser solo una diferencia de 2.000 abonos, es raro que tantas personas hayan decidido no renovar su abono sabiendo que no les costaría ni un euro. Puede haber algunas explicaciones como que sean abonos relacionados con las empresas y los sponsors, o personas que por trabajo, estudios o enfermedad no puedan acudir al estadio. Aun así, el club debería de ahondar en esa diferencia.

Para los que ya han renovado su abono, cabe recordarles que en los días 26 y 27 de julio podrán solicitar el cambio de asiento, en la misma grada en la que están. Y, para todos los no abonados, que la campaña sigue abierta y pueden seguir abonándose hasta el 27 de agosto, día en que termina la campaña.