Alfredo Ortuño, el sueño hecho realidad por el Albacete Balompié

A principios de esta semana finalizaba el que ha sido uno de los culebrones del mercado de Segunda División: Alfredo Ortuño regresaría a LaLiga 1|2|3 de la mano del Albacete Balompié. Tras un discreto paso por el Real Salt Lake de la MLS, el atacante vuelve a una categoría en la que con el Cádiz firmó actuaciones deslumbrantes.

Hoy, el canterano del “Alba” ha sido presentado en el Estadio Carlos Belmonte a través de un acto en el que ha estado acompañado por el vicepresidente, Víctor Varela, y por el director deportivo, Mauro Pérez. Aunque previamente, se vivió un momento simbólico, y es que Ortuño se acercó a las taquillas del estadio para obtener su abono.

Ortuño recogiendo su abono | Foto: TW @AlbaceteBPSAD

Una vez dio comienzo la rueda de prensa, Víctor Varela fue el primero en responder ante los medios, asegurando que Ortuño “va a aportar muchísimo y va a dar versatilidad en la delantera”. “El deseo de Alfredo de volver a la que fue su casa, donde se criaron él y su hermano, ayudaron a fraguar una incorporación de la que nos sentimos orgullosos. Un canterano vuelve a casa como jugador muy deseado de toda la categoría. Es conocido por todos. En sus años anteriores ha dado un gran rendimiento. Queremos que en su regreso a casa nos dé mucho. La gente está muy ilusionada con su regreso”, declaró el vicepresidente.

Tras las muestras de satisfacción y elogios del directivo, llegó el momento del gran protagonista del día. Alfredo Ortuño, quien afirmó que tenía muchas ganas de “volver a casa”, se ponía ante los micrófonos. “Cuando me fui de aquí hace nueve años siempre tuve la espina de poder jugar de verdad en el Albacete Balompié, club en el que me crié. Las ganas que ha tenido el club de firmarme también me han hecho decidirme. Quería volver a una ciudad en la que tenía muchos amigos, muchos recuerdos. Fueron 10 años aquí. Tenía muchas ganas de jugar en el Belmonte otra vez con la camiseta del Alba”, comentaba un nostálgico Ortuño.

"Yo soy lo que soy por el Albacete"

Esta tarde, el delantero se pondrá a las órdenes de Luis Miguel Ramis, por lo que explicó lo que significa volver a la que fue su ciudad deportiva por una década: “Yo me he criado en la ciudad deportiva. Yo soy lo que soy por el Albacete. Fue el club que me formó y me hizo futbolista. Cuando estuve aquí en el primer equipo era un crío y vengo con muchas más experiencias. Más sufrimiento. Más conocimiento. Las experiencias que he vivido fuera y dentro cambian a las personas. No soy el mismo que se fue de aquí”.

Por último, el de Yecla respondió sobre lo que significa ser el hombre en el que la parroquia albaceteña deposita sus esperanzas. “Me siento cómodo en esta situación. Cuando uno está bajo presión y con expectativas altas tienes que dar más. Sé que la gente va a pedirme y eso hará que mejore. Como también lo hará la competencia que tendrá para hacerse un sitio. La competencia hace que el nivel mío y del equipo suba. Y eso es lo que hace que el equipo sume puntos y gane partidos”.