Diego Martínez: "Tenemos que mejorar la contundencia ofensiva"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, comentó a la conclusión del partido amistoso contra el Extremadura que se marchaba satisfecho por el trabajo realizado por sus jugadores, sobre todo durante la primera mitad, pero resaltó que su equipo tiene que mejorar "la contundencia ofensiva".

El gallego destacó que sus futbolistas "van cogiendo ritmo tras una semana muy intensa con dos partidos" y eso le hace estar "contento" porque han hecho lo que el cuerpo técnico pretende. "Felicito a todos los jugadores porque no es fácil mostrar esa fluidez y plasmar nuestra idea de juego con tanta carga en las piernas", aseguró. Destacó que el equipo tuvo "buena circulación de balón" pero cree que no estuvo bien en la producción ofensiva. "En esta categoría, las ocasiones que tengas las tienes que aprovechar. En los tres partidos hemos tenido buena producción ofensiva pero tenemos que tener mucha más eficacia", apuntó.

Preguntado por el estado de Aarón, que se retiró lesionado cojeando al poco de comenzar a jugar, Diego Martínez comentó que parece que tiene una dolencia muscular y no articular y que se ha retirado porque no querían forzar, como ha sucedido con Fede Vico, que no fue convocado para este partido. "La lesión de Aarón es lo normal en el mundo del fútbol a estas alturas de la pretemporada", añadió.

Cuestionado por la participación de Pablo Vázquez durante los 90 minutos, único jugador que ha jugado el partido completo, el míster gallego apuntó que intentan personalizar el trabajo porque no todos los jugadores necesitan lo mismo y en el caso del joven central, él podía "afrontar ese esfuerzo" tras unos días parado por unas molestias. "Queremos equilibar y dar a cada jugador lo que necesita para que llegue en la mejor forma posible a la jornada uno", agregó.