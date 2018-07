La falta de gol, el obstáculo de la victoria del Málaga ante el Valladolid

Google Plus

Segundo empate sin goles del conjunto blanquiazul en esta temporada, un empate que sabe a poco en el partido disputado en esta tarde de viernes ante el Real Valladolid, equipo recién ascendido a Primera División, en la Ciudad Deportiva José Burgos Quintana de la localidad malagueña de Coín.

El once titular que sacó Muñiz para el partido fue el siguiente: como guardián de la portería jugó el nuevo portero Munir; la defensa fue compuesta por Rosales, Ignasi Miquel, Luis Hernández y Juankar; en el mediocentro Recio y Lacen; en los extremos Ontiveros y el canterano Jack Harper; y en la delantera Adrián de mediapunta y Renato Santos como punta. El partido comenzó con una defensa sólida y un buen centro del campo apoyándose en las bandas. El Málaga fue el que llevo las riendas del partido y estuvo buscando la portería del conjunto vallisoletano, teniendo el portugués Renato Santos las más claras del partido: en el minuto 21 con un disparo de rabona a bocajarro en el área chica, y otra poco antes de acabar el primer tiempo donde tuvo un mano a mano ante el portero del Valladolid, Samu Pérez, que tuvo que despejar el balón y así mantener el empate.

En el segundo tiempo fue más de lo mismo en un partido dominado principalmente por los costasoleños. Un remate de cabeza de Ignasi Miquel a centro de Recio, que casi entró por la escuadra, tuvo que ser despejado de nuevo por Samu Pérez, que cuajó un gran partido bajo la portería pucelana en los minutos que estuvo jugando. En el minuto 60, Muñiz realizó un cambio completo en el equipo. A excepción de Munir, que salió en el descanso para darle minutos a Andrés Prieto, salieron al terreno de juego Iván Rodríguez, Abqar, Diego González, Ricca, Iturra, Boulahroud, Mula, Hicham, Juanpi y En-Nesyri para completar los 30 minutos restantes de juego.

El equipo blanquiazul, pese al cambio completo en el once, siguió con las mismas ideas, manteniendo una presión alta y con la iniciativa de juego. En el 75 llegaría la ocasión más clara de la segunda mitad en un remate de En-Nesyri que tuvo que parar el portero tras un gran pase entre líneas de Iturra. Cinco minutos antes de acabar, llegó la polémica con un penalti no señalado al malaguista Hicham, el cual sorprendió debido a que no se hizo uso del VAR para señalar la pena máxima.

El partido acabó con un empate a cero que dejó las buenas sensaciones para el lado malaguista, el cual vio como le plantaron cara a los blanquivioletas, recién ascendidos a la máxima categoría del fútbol español. Solo la falta de gol hizo que el Málaga no se llevase la victoria en su cuarto partido de preparación en lo que va de mes.

El próximo partido de pretemporada para los de Muñiz tendrá lugar en el Marbella Football Center el próximo martes 31 de agosto a las 19:30, ante el Almería.