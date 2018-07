Embarba: "Ojalá me quede diez años más"

Google Plus

Uno de los veteranos del primer equipo franjirrojo habló para el medio 'AS' tras una gran temporada en la categoría de plata y regresando con el club de Vallecas a la máxima competición del fútbol español.

Con ello, ante este regreso a Primera dijo que lo hacen con mucha ilusión y con muchas ganas, añadiendo que el club se merece estar en Primera y que proponen un fútbol muy bonito de ver.

Tras ello, le preguntaron sobre el regreso de Kakuta y Velázquez, junto a la cuestión de porqué cree que han querido volver, por lo que el extremo derecho dijo: "Es un club diferente, a los jugadores se les trata muy bien y la afición te apoya en cada momento", afirmó.

Embarba ante el Cádiz. Foto: Rayo Vallecano S.A.D.

Después le preguntaron sobre qué jugador le gustaria que volviera al equipo, a lo que Embarba contestó que Raúl de Tomás porque fue muy importante para ellos en la última temporada, señalando: "Le deseo lo mejor en el Madrid, pero si tiene que salir ojalá vuelva al Rayo".

Un sueño por cumplir es ir a la selección y jugar un Mundial

Continuó hablando de sus compañeros de equipo, puesto que le preguntaron sobre la permanencia de Álex Moreno, del que comentó que habla con él acerca de estos temas, pero ve que él esta bien en el Rayo Vallecano, puesto que es donde más ha crecido.

Destaca los años que se ve jugando en el Rayo, a lo que Embarba dijo que ojalá se quede diez años y con el equipo en Primera.

Le preguntaron también sobre la importancia de cantera en el equipo, a lo que el jugador madrileño ha señalado que la cantera está apretando fuerte y está seguro de que alguno se quedará en el primer equipo y que el Rayo Vallecano la cuida mucho.

Celebración del gol de Trejo. Foto: Rayo Vallecano S.A.D

Estando cada vez más cerca el comienzo de la campaña 2018/2019, habló acerca de que si se marca un número de goles para dicha temporada, por lo que Embarba dijo: "El míster me pica mucho con ese tema, me dice que este año tengo que superar la marca del anterior", añadiendo que no se obsesiona con ello ni en marcarse una cifra.

El jugar en Primera División fue un sueño que se ha cumplido para el jugador

Le preguntaron sobre los entrenadores y Embarba dijo que Míchel era el entrenador que necesitaba el primer equipo en el momento que llegó cuando cogió el cargo, pero que destaca a Paco Jémez, puesto que fue el que le hizo debutar en Primera y ha aprendido mucho de él, aunque Míchel le ha ayudado bastante.

Finalmente, en la entrevista dejó un mensaje para la afición del club franjirrojo: "Que afronten con ilusión la temporada, que nos apoyen como hacen siempre para vivir un gran año en Primera".