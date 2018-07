El Rayo Majadahonda cae en el primer partido de pretemporada

Google Plus

Tras la increíble hazaña cosechada por el Rayo Majadahonda por conseguir ascender a Segunda División, el equipo madrileño se ha estrenado en la pretemporada cayendo por un gol a cero ante el Albacete.

Un gol de Alvaro García en el minuto 88 bastó para salir victorioso del partido. A pesar de ello, el Rayo Majadahonda no dejó de luchar por tratar de anotar un gol y salir por lo menos con un empate del amistoso, aunque no hubo un gran número de ocasiones. Al descanso, ambos equipos se fueron a los vestuarios con un cero a cero dejando bastante que desear. Cabe destacar que ambos equipos sacaron un once diferente en cada parte, para rodar a sus jugadores y ver qué es lo que falta en cada plantilla para mover fichas en el mercado.

Así, ambos equipos se encuentran muy pesados aún y se espera que los jugadores tengan una condición física buena cuando comience la temporada, el 17 de agosto en caso del Albacete que se enfrentará al Deportivo y el 19 de agosto, donde el Rayo Majadahonda viajará a Zaragoza para estrenarse en Segunda División.

A su vez, ambos equipos se volverán a ver las caras antes de navidad en la jornada liguera, donde saldrán a por los tres puntos y se tomarán las cosas como si no fuera un amistoso. El equipo madrileño viajará al Carlos Belmonte y recibirá al Albacete en mayo del próximo año en el Wanda, donde el equipo disputará los partidos en casa ante la imposibilidad de albergar a sus aficionados en el Cerro del Espino, debido a su escasa capacidad de 3.000 espectadores.

La salvación es el objetivo principal de ambos equipos, quienes se encuentran con un presupuesto limitado y esperan los descartes de los grandes equipos de Primera o de la zona alta de la tabla para poder reforzar la plantilla.