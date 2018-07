Un hat-trick de Bebé da la victoria al Eibar

Google Plus

Después de reencontrarse con la victoria frente al Swansea, la SD Eibar ha conseguido su segundo triunfo consecutivo. El rival fue el Holstein Kiel, equipo de la Segunda división alemana.

Tras de achacar la derrota de hace unas jornadas con la falta de rodaje, parece que ese aspecto se ha solucionado. El partido arrancaba bien para los intereses armeros. Apenas a los cinco minutos del encuentro, un remate de Tiago Bebé pondría el momentáneo 1-0 a favor de los vascos.

La primera mitad transcurrió sin sobresaltos. Una SD Eibar bien plantada, la cual no tuvo mayores complicaciones en los primeros cuarenta y cinco minutos. Cuando quedaban tres minutos para el descanso, Bebé volvió a anotar, sumando el segundo gol a su cuenta particular. Después del gol apenas hubo tiempo para más, pero los goles seguirán llegando en la segunda mitad.

El tiempo de descanso a veces es traicionero, siendo este caso un gran ejemplo de ello. El Holstein Kiel salió mucho más agresivo al terreno de juego, mientras que a la SD Eibar le costó bastante coger su ritmo. A los diez minutos de la segunda mitad, un gol de los alemanes puso en jaque a los hombres de Mendilibar. No obstante, la esperanza visitante no duró mucho. Tras jugar una magnífica primera parte, Bebé puso la guinda al pastel, anotando su tercer gol en el partido.

Los pupilos de Tim Walter no se rindieron. Un gol de Lee Jae-Sung al minuto setenta y cinco acercó a los alemanes, aunque no serviría para mucho más. Independientemente de la victoria, los aficionados del Eibar pueden estar felices de ver a un Tiago Bebé inspirado. Hay que recordar que el portugués estuvo cedido en el Rayo Vallecano la pasada temporada. Nunca es tarde para rendirse y puede que esta sea la campaña que afiance al ex-jugador del United, al once de Mendilibar.