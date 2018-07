El Valencia cae ante el PSV

Google Plus

El Valencia continuaba con su gira en Suiza disputando el tercer partido preparatorio de la temporada ante el PSV, una de las máximas potencias del fútbol holandés. El conjunto "Che" llegaba a la cita tras vencer por dos goles a uno al Galatasaray y empatar a cero ante el Laussane. Las sensaciones eran muy buenas, a pesar de la falta de ritmo en el segundo partido. El partido contra el PSV se presentaba como una prueba de fuego para los de Marcelino y así fue.

El encuentro se disputaba a las 19:00 horas en el Philips Stadion Eindhoven. Las condiciones meteorológicas eran excepcionales, algo totalmente opuesto a las del partido ante el Laussane con 35 grados a la sombra. Ambos conjuntos salieron con las mejores alineaciones posibles. Van Bommel, ex jugador del FC Barcelona y actual técnico del PSV, optó por su once de gala, muy similar al de sus dos anteriores partidos. Marcelino, entrenador valencianista, propuso un once muy variado con titulares habituales y algún fichaje como Wass y el recién incorporado Piccini.

Análisis del partido

El encuentro se mantuvo cero a cero los primeros 24 minutos. En el minuto 23, Gayá, el lateral izquierdo del conjunto valencianista se hizo daño en una arrancada y tuvo que ser sustituido por Lato. Junto a Paulista, ya son dos jugadores de la zaga que el equipo "Che" ha perdido en esta pretemporada, algo totalmente inesperado y que genera muchas dudas de cara a la próxima campaña.

En el minuto 25, Soler, el joven delantero español abrió la lata para los de Marcelino tras una asistencia de su compatriota Rodrigo y realizar un excelente recorte. Piccini, la nueva incorporación del Valencia tuvo muy buenos minutos, sobre todo en el ecuador del encuentro; sin embargo, de Jong puso el empate en el marcador tras anticiparse en un saque de esquina y realizar un brillante remate a puerta imposible para Neto.

El partido seguí con la misma dinámica que en los primeros minutos. Marcelino buscaba tener la posesión y una salida de balón rápida y efectiva. A pesar de ello, en el minuto 40, a falta de cinco minutos para finalizar la primera parte, el central colombiano Murillo cometió un penalti muy riguroso que Siemen Mulder no dudo en señalar. Pereiro, el centrocampista del equipo holandés transformo el penalti en el mejor momento posible, ya que el Valencia era claro dominador del encuentro. Los de Van Bommel se adelantaban por 2-1 al descanso.

En la segunda parte, el partido perdió ritmo. Llegaron las primeras sustituciones en ambos equipos. Diakhaby salió al campo para sustituir a Murillo, el artificie de la pena máxima. Jaune sustituyó a Neto, el guardameta "Che" que encajó dos goles en tan solo 45 minutos.

Tan solo transcurridos los primeros diez minutos de la primera parte, Rodrigo tuvo una ocasión clamorosa que evitó Zoet tras realizar una genial intervención. Los minutos posteriores fueron del PSV, ya que tanto Parejo como Kondogbia perdieron el control del esférico. Racic, Zaza, Ferran y Vezo salieron al campo en las filas del Valencia para intentar dar la vuelta al marcador.

Kangin Lee, el joven coreano del filial "Che" disputó 19 minutos aportando claridad al juego, aunque no fue suficiente para lograr el empate. Finalmente, el PSV dió al larguero en el minuto 90.

Valencia en caída y sin frenos

El conjunto "Che" ha ido de más a menos durante esta pretemporada y el técnico asturiano no consigue encontrar la tecla del equipo. Las incógnitas están sobre la mesa: adaptación de los nuevos jugadores, lesiones, falta de ritmo... Son algunas de las posibles causas del bajón veraniego.

Marcelino, como ya hizo saber en rueda de prensa durante su acto de renovación hasta 2020, quiere que el Valencia sea un equipo estable y contundente. No quiere dejarse ningún punto en casa, haciendo de Mestalla un fortín, como ya comentó Gayá ante los medios de comunicación.

En los próximos días se enfrentarán ante el Leicester, ex campeón de la Premier League con Ranieri y ante el Everton, concluyendo la pretemporada ante el Lerverkusen en casa. Tres partidos clave que determinarán el futuro del equipo. Las decisiones de Marcelino podrán ser muy variadas: apostar por los nuevos fichajes o dar prioridad por los de la casa.

Una afición ilusionada puede salvar los muebles

La afición "Che" destaca por ser una de las más fieles a su equipo, algo que ya demostró durante la antepasada temporada en la que el Valencia estuvo rozando los puestos de descenso. Tras lograr la clasificación para Champions, los valencianistas no pueden estar más orgullosos y espectantes ante los próximos partidos. Se muestran ilusionados, a pesar del bache que está sufriendo el equipo en la gira suiza. Ellos son conocedores de que el conjunto nunca se rinde y darán el 100% durante la temporada. Es momento para soñar y los de Marcelino no desperdiciarán dicha oportunidad.