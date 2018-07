Arthur: "Tenía muchas ganas de jugar con la camiseta del Barça"

Los de Ernesto Valverde disputaban su primer duelo en la International Champions Cup de la temporada 2018/19 y lo hicieron con victoria. El duelo disputado ante el Tottenham en el Rose Bowl de Pasadena fue un escaparate para las nuevas incorporaciones y para todos aquellos canteranos que cumplieron el sueño de debutar con el primer equipo.

Arthur Melo firmó un debut soñado con la elástica azulgrana. El centrocampista brasileño y primera nueva incorporación del mercado estival, se estrenó como titular en el primer once elegido por Ernesto Valverde y lo hizo con una victoria y con un gol con el que dejó asombrados a sus compañeros, efectuado desde fuera del área.

Al finalizar el partido, Arthur valoró su debut, la actuación realizada a pie de campo y las sensaciones obtenidas: "Estaba tranquilo, no me he puesto nervioso. Estaba más ansioso que nervioso porque tenía muchas ganas de jugar con la camiseta del Barça. Es un sueño. Siempre me lo imaginaba y he trabajado para que esto ocurra. Estoy muy feliz y encima debuto con gol y victoria. Mejor imposible."

Sobre el gol marcado, Arthur comentó la jugada y celebró que sirviera para aportar y conseguir la victoria: "Lo importante es ayudar al equipo. Rafinha me ha dado un balón buenísimo y yo he acertado con el chute. Estoy feliz por el equipo y el resultado."

Al finalizar el partido, Ernesto Valverde ha felicitado a los jugadores y así lo ha hecho saber el centrocampista brasileño: "Nos ha felicitado a todos, ha sido un buen partido. Lo importante no es el resultado, sino coger ritmo y las cosas han salido como esperábamos."

El de Los Ángeles fue un partido en el que se lucieron los nuevos fichajes y también aquellos canteranos que han tenido la oportunidad de realizar esta gira con el primer equipo. El próximo partido será ante la Associazione Sportiva Roma.