Laure Sanabria, posible objetivo del Getafe

El club azulón ha mostrado su interés en el lateral derecho del Alcorcón, Laure Sanabria. Según informa el diario deportivo As, el madrileño es uno de los nombres destinados a seguir completando su plantel de cara a la próxima temporada. La marcha de Molinero al Sporting de Gijón dejaba un hueco en esa posición, que se pretende cubrir con un nuevo refuerzo. Dentro del mercado de laterales derechos disponibles, Laure parece el mejor posicionado para vestir la camiseta del Getafe la próxima temporada. Por el momento, no se barajan muchos nombres más para reforzar esta posición de cara a la próxima campaña.

La entidad de Ángel Torres se ha puesto en contacto con el Alcorcón para saber si estarían dispuestos a dejar marchar a uno de sus refuerzos de la pasada temporada. Laure llegó el curso pasado al conjunto alfarero desde el Deportivo de la Coruña y tuvo un papel determinante en una temporada en la cual el Alcorcón tuvo que pelear hasta el último momento para asegurar su plaza en LaLiga 1|2|3. Laure podría considerar esta oferta como una gran oportunidad para volver a dar el salto a la primera categoría nacional. El madrileño apenas tendría que desplazarse de su actual residencia puesto a la cercanía de ambas ciudades en la Comunidad de Madrid.

Según reitera As, el Getafe no ha llevado a cabo ninguna oferta formal por Laure Sanabria, cuyo contrato con el club alfarero no concluye hasta el 2020. Mientras tanto, otros jugadores continúan en la rampa de salida del conjunto azulón como Robert Ibáñez, Merveil, Gaku o Djené, el cual podría tener ofertas muy interesantes sobre la mesa de equipos de la Premier League, que estarían dispuestos a ingresar los 35 millones de su cláusula en las arcas del club del sur de Madrid.