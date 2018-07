Diego Rolán se va al Leganés

Google Plus

Diego Rolan, fue nuevo jugador del Deportivo de la Coruña durante una semana. Aunque realmente lleva siendo jugador de los coruñeses desde el 2016, pero al ocupar plaza de extracomunitario y pudiendo solo tener tres jugadores extranjeros que eran Guilherme, Sidnei y Celso Borges, el Depor accedió a dejarlo un año más en el Girondins pero con un precontrato en el cual el jugador sería propiedad de los herculinos a partir de la temporada 18/19, a lo cual el club galo accedió. El delantero charrúa lleva siendo herculino, desde hace una temporada, ya que los herculinos llegaron a un acuerdo con el Girondins para hacerse con el jugador. El Depor, debe pagar a partir de agosto seis plazos de un millón cada uno para abonar los 6 millones que costó el jugador.

El charrúa no quería jugar en el Depor en Segunda División, ya que lo veía como un paso atrás en su carrera deportiva, por el cual el Depor accedió a cederle, pero no a venderle. Aparecieron dos clubes: el Sevilla, que acabó rechazando al jugador por no ser el tipo de delantero que buscan y el Leganés que estaba muy interesado en hacerse con Diego. Los madrileños negociaron con el Depor para que se lo vendieran pero el Depor se puso duro en las negociaciones sin aceptar venderle a la primera.

Los herculinos aceptaron la última oferta del Leganés, que consiste en el ceder al jugador a cambio de un millón de euros, más hacerse cargo de su ficha, además una opción de compra no obligatoria de ocho millones de euros.

El jugador ya sabe qué es jugar en la Liga española después de jugar cedido en el Málaga la temporada pasada, siendo uno de los pocos jugadores que destacaron en ese cuadro boquerón, aunque las dos lesiones graves que tuvo no le dejaron destacar del todo, y que acabó descendiendo como el Deportivo.

El Deportivo, ha hecho un negocio redondo, porque ha pagado 6 millones al Girondins, acaba de cederlo al equipo madrileño por un millón y lo más seguro es paguen la opción de compra de 8 millones, de esta forma los herculinos ingresarán 9 millones por el charrúa de los cuales 3 millones serán beneficios íntegros para los coruñeses, sin haber debutado ni un minuto oficial con el Deportivo.