Situación actual de la plantilla

Natxo González tiene 22 futbolistas que perfectamente podrían comenzar la temporada 18/19, pero algunos hombres de la actual plantilla podrían irse antes de mediados de agosto.

Para empezar, Tyton (no figura entre esos 22) se irá sí o sí. El club sigue esperando una propuesta que no llega y si no llega podría incluso buscar un acuerdo para rescindir el contrato.

En la defensa, Sidnei llegó a estar fuera del equipo, con un traspaso al Krasnodar pactado. Pero, según el club, su agente rompió el acuerdo y ha regresado. Aunque Natxo González en rueda de prensa ya dijo varias veces que tiene la certeza de que se acabará yendo. En cuanto a Albentosa, es uno de los futbolistas que transmiten indecisión en la plaza de Pontevedra. Lo normal es que abandone el club, puesto que tiene propuestas, ya sea cedido o traspasado. Sin embargo, todavía no ha presentado nada en el club.

En el medio del campo, la prioridad en cuanto a salidas sigue siendo Guilherme, por lo elevado de su compra y su ficha. Aunque solo se han recibido tres ofertas por él y todas procedentes del extranjero y ninguna realista. En cuanto a Krohn-Delhi, el Deportivo dejará en su mano la decisión final; mientras que existe gran interés por lograr que Celso Borges se quede.

Reunión con Borges

El costarricense, que retrasó su regreso hasta el jueves, no se ejercitó ayer debido a que mantuvo un encuentro con Carmelo del Pozo. El director deportivo le expuso el deseo del club de que permanezca en el Deportivo.

Para Natxo González sería un avance tanto en el aspecto deportivo como a nivel grupal.

Por lo que respecta a la delantera, sigue estando la duda de Borja Valle y, especialmente, de Fede Cartabia, ya que ambos atacantes estan indecisos sobre el proyecto del club herculino y con varias ofertas de equipos de Primera División y incluso de Portugal.