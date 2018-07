Las dudas de Valverde

Google Plus

Resultados a un lado, los últimos mercados del Barça han estado bastante marcados por muchos jugadores que no acababan de contar para el entrenador. Salidas obligadas que en la mayoría de ocasiones dejaban muy poco dinero en las arcas azulgranas, llegando incluso a buscar cesiones a última hora. Sin embargo, los fichajes culés se encarecían por la necesidad de encontrar jugadores, lo que se ha visto transformado en pérdidas en cada ventana de traspasos.

No habrá fichaje galáctico Tras realizar dos fichajes astronómicos, Dembélé en verano y Coutinho en invierno por más de 100 millones de euros (ambos motivados por el ingreso de 222 millones tras la salida de Neymar al PSG), el Barça parece que no invertirá ninguna cantidad superior a los 50 millones por un jugador este verano. Pese a ello, el gran quebradero de cabeza de la directiva azulgrana es 'deshacerse' de muchos futbolistas que no cuentan para Ernesto Valverde. Tarea no sencilla si se quiere sacar beneficio de sus traspasos, y más cuando los clubes compradores saben de la necesidad del club por vender.

En estos momentos, el FC Barcelona cuenta con 28 jugadores con ficha del primer equipo, eso sin tener en cuenta que al menos debe llegar un fichaje más en el centro del campo, sin descartar por completo que puedan ser dos. De la pasada temporada aún quedan 20 jugadores, de los cuales varios podrían hacer las maletas por su poca participación en el equipo. Además de que alguno de los cedidos que ha regresado este verano pueden convencer a Valverde para ser de la partida este próximo curso. A continuación, analizamos cada posición de la plantilla:

Porteros

En estos momentos, es una de las demarcaciones más claras en Can Barça. Ter Stegen es un fijo tras realizar un año colosal y no hay debate en cuanto a su titularidad. Cillessen es, en principio, el encargado de defender las espaldas del meta alemán en caso de que le toque dar un paso al frente. Sin embargo, no está descartado que el portero holandés quiera buscar minutos lejos de Barcelona.

Ambos metas del Barça calentando | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

El Barça es claro al respecto de este tema. No saldrá por menos de 30 millones. En ese caso, el Barça maneja varias alternativas para cubrir la posición. La que suena con más fuerza es la del belga Koen Casteels, de 26 años de edad y actualmente en el Wolfsburgo alemán. El tercer portero con ficha del filial esta temporada no será Adrián Ortolá, que ha sido cedido al RC Deportivo de la Coruña con opción de compra de 3 millones de euros para el conjunto gallego. Jokin Ezkieta se convierte en estos momentos en la tercera opción del equipo blaugrana.

Lateral derecho

Un año más, surgen dudas en la posición diestra de la parcela defensiva. La pasada temporada, Sergi Roberto volvió a hacerse con el puesto de titular después de que primero Aleix Vidal y después Semedo no acabaran de convencer a Valverde. La salida del catalán al Sevilla está muy cerca de producirse y cerrarse por 10 millones de euros. No fue de la partida en el amistoso ante el Tottenham y parece claro que no seguirá en el club. Semedo, por su parte, y aunque debe mejorar varios aspectos, es uno de los encargados de cubrir el lateral derecho para la próxima campaña.

Sergi Roberto ¿Lateral o mediocampista? Más dudas hay en Sergi Roberto. Aunque sus prestaciones en la posición de lateral han demostrado ser muy buenas, el cuerpo técnico sigue dándole vueltas a volver a utilizarle en el centro del campo, algo que puede variar en función de los fichajes que lleguen en la posición de interior. Si finalmente Sergi recupera su función de mediocampista (aunque en momentos puntuales pueda ser lateral), el Barça debe buscar dos alternativas. La primera sería darle minutos a Sergi Palencia, probablemente manteniéndolo con ficha del filial. La segunda y menos probable, fichar un nuevo lateral.

Centrales

A diferencia de otras temporadas, la posición de central en el conjunto azulgrana ha pasado a estar muy bien cubierta. Sin embargo, sobran jugadores en una posición doble en la que cuatro defensas es más que suficiente. En estos momentos el FC Barcelona cuenta con seis y debe dejar marchar a dos de ellos. Tres puestos ya están decididos. Gerard Piqué, Samuel Umtiti y Clément Lenglet. La otra posición tiene tres candidatos a ella. Vermaelen, Yerry Mina y Marlon.

Vermaelen o Yerry Mina La lógica dice que el elegido debe ser un diestro para tener dos en cada posición. De ahí que Vermaelen sería uno de los descartados. Pese a ello, era el tercer central de pasada campaña y tiene la confianza de Valverde. En contra, su edad (32) y su propensión a las lesiones. Yerry Mina, por su parte, tiene en su favor su juventud (23) y su buen Mundial con Colombia. No obstante, no es del agrado de Valverde. Una cesión podría ser la mejor solución, pero desde la directiva ven con buenos ojos una venta en este mercado tras su revalorización en Rusia. Tiene buen cartel en la Premier y el Barça quiere sacar entre 30 y 40 millones de euros.

Piqué y Yerry Mina antes de un encuentro | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

El que más papeletas tenía para salir era Marlon Santos. El brasileño tenía la confianza de Luis Enrique, pero no la de Valverde, de ahí que saliera cedido el pasado verano al Niza. Tras regresar de su cesión y después de completar un gran encuentro ante el Tottenham, se abren las dudas acerca de si puede ser el cuarto central azulgrana esta temporada. Aún tiene tiempo para convencer a Valverde, y es que ya existe un precedente de un jugador que estaba descartado y en pretemporada logró quedarse (Vermaelen el pasado curso).

Lateral izquierdo

Tras dos temporadas bien cubiertas por Jordi Alba y Digne, la banda izquierda de la defensa azulgrana parece estar abocada a cambiar. Alba seguirá siendo fijo como titular, pero no tendrá como suplente al francés Lucas Digne. El ex de PSG y Roma está muy cerca de cerrar un acuerdo para marcharse al Everton, e incluso ya se ha despedido por Instagram de sus compañeros. Las alternativas parecen claras, y estas están en 'La Masía'. No habrá fichaje para tapar la salida de Digne.

Un canterano para suplir a Digne Ahora bien, la duda se cierne entre Cucurella (20) y Miranda (18). A priori, el elegido debería ser Marc, con experiencia en el filial en mayor medida que Miranda, que aún es juvenil. Pese a ello, algunos ven a Juan más preparado, y fue titular ante que Cucu en el primer encuentro de la pretemporada azulgrana. El paso lógico sería realizar ficha del primer equipo al lateral de Alella, y dejar a Miranda la banda del filial para no frenar su progresión. Valverde debe elegir.

Mediocentros

Rakitic será una de las piezas claves en el centro del campo | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Aunque aún no está claro si el esquema elegido esta temporada será de nuevo el 4-4-2 o el 4-3-3, dos de los futbolistas del mediocampo tendrán un perfil más de contención y elaboración. Sergio Busquets e Iván Rakitic. Como sustituto del croata aparece Arthur Melo, que peleará por ir haciéndose un hueco en el once inicial tras su gran debut con el Barça. El otro jugador debería ser el fichaje que falta por concretar. Adrien Rabiot o Frenkie De Jong. Ese el perfil de jugador que busca el Barça.

Un mediocentro nuevo El holandés parece casi descartado (al menos para esta temporada), y el PSG tampoco pondrá nada fácil la salida de Rabiot, aunque este sólo tiene un año más de contrato. No hay que descartar otros nombre o alternativas si ninguno de estos dos consigue desembarcar en Barcelona. Como última opción aparece Sergi Samper, que probablemente vuelva a salir cedido para seguir creciendo. Se podría frenar su salida si el Barça no encuentra al hombre adecuado para esa posición. Sergi Roberto también es una opción.

Interiores / bandas

Pese a las dudas con el esquema, los jugadores que ocuparán el tercer puesto del medio campo o las bandas en el 4-4-2 tiene distintos perfiles en función de lo quiera Valverde en cada partido. Coutinho será el elegido para realizar la función de Iniesta (aunque no sean iguales), y el que actúe en el flanco derecho debería ser Ousmané Dembélé. Este último tendría más labores defensivas en la derecha con el 4-4-2 y más libertad en el 4-3-3 arrancando desde la derecha.

Coutinho será el encargado de llevar el peso del equipo en el centro del campo | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Denis Suárez y Carles Aleñá deberán esperar su oportunidad, aunque ambos también pueden actuar en la bandas de ataque en el 4-3-3. Una de las incorporaciones, Malcom, también puede desenvolverse en las dos bandas, tanto en el 4-4-2 como en el 4-3-3, en una situación similar a la de Dembélé. No podemos olvidarnos de Sergi Roberto, que puede hacer la función de interior / banda en el centro del campo. Aleix Vidal también puede actuar en esta posición, pero no seguirá en el equipo. Otra de las dudas es Rafinha. Parecía fuera del equipo, pero si realiza una buena pretemporada podría quedarse. El que no iba a seguir era André Gomes, pero su lesión muscular (que le puede dejar fuera dos meses) puede frenar su salida.

Delanteros

Al menos tres puestos serán para hombres de ataque. Leo Messi y Luis Suárez, las referencias en el 4-4-2 o dos de ellas en el 4-3-3. El sustituto del uruguayo debería ser Alcácer, pero ha aparecido un nuevo jugador que puede hacer cambiar de idea a Valverde. Munir El Haddadi. El club le quiere renovar y Valverde quiere que siga. Esto no le cierra la puerta a Paco Alcácer, pero el valenciano no vería con buenos ojos tener la competencia del hispano-marroquí por el puesto de suplente de Luis Suárez.

Aleñá tendrá minutos Para hacer la función de Messi no existe un recambio natural, pero Carles Aleñá (además de actuar en medio campo) podría ser el jugador con características más similares a las del astro argentino. Rafinha también podría actuar en esa posición si finalmente convence a Valverde.

Messi ante Asenjo | Foto: Noelia Déniz, VAVEL

Sea como fuere y aunque a Ernesto Valverde le gustan las plantillas cortas (22-23 futbolistas), no se descarta que puedan acabar siendo 24-25 los jugadores del primer equipo si se complican demasiado algunas salidas. Mientras tanto, os mostramos las dos opciones que puede manejar el técnico azulgrana si finalmente sólo continúan dos onces de garantías, 22 jugadores. A continuación se puede ver como podría quedar configurada la plantilla del Barça con los equipos titulares y suplentes tanto en el esquema del 4-4-2 y el del 4-3-3.

Posibles esquemas

Esquema 4-4-2

Esquema 4-3-3