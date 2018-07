Cobeño marca los tiempos en el Rayo

El Rayo Vallecano tiene actualmente muy definida la cúpula del club. Martín Presa a la cabeza, Míchel al frente de unos banquillos que prometen dar muchas tardes de alegría a la afición, y su cuerpo técnico. Eso sin olvidar los colaboradores internos en los diferentes aspectos que deben regularse en un club de Primera División. Pero en esta época hay un departamento que copa especial protagonismo, y no es precisamente el de comunicación, para informar acerca de las novedades, si no la dirección deportiva, que tiene al frente a Cobeño, ex guardameta del conjunto madrileño.

Los de Vallecas quieren demostrar que han vuelto para quedarse, pero no será tarea fácil, sobretodo juzgando por su actual plantilla

En su vuelta a la máxima categoría del fútbol español, los de Vallecas quieren demostrar que han vuelto para quedarse, pero a nivel de plantilla no lo van a tener fácil. Tras la finalización de la pasada temporada, varios jugadores se desvincularon del club al ser conscientes de que no iba a existir una renovación futura. Otros tantos también lo hicieron el pasado 30 de junio, cuando su contrato expiraba. Aunque antes de esas salidas se producía una contratación anunciada, la de Alberto, que dejaba de pertenecer al Getafe para ser a todos los efectos jugador rayista, así que el guardameta continuará en el club. Ante estas espantadas, Cobeño ha preferido utilizar la cabeza y esperar hasta el día 13 de julio para oficializar el primer fichaje de esta nueva era, Kakuta. Tras él han llegado varios refuerzos, y los que quedan por aterrizar.

Kakuta

El potente extremo vuelve a la que fue su casa durante la temporada 2014-2015, cuando llegó en calidad de cedido desde el Chelsea. Su velocidad y desborde maravillaban a la grada de Vallecas cada vez que él cogía el balón. Su llegada ha llenado de ilusión a una parroquia que se encontraba muy ansiosa por conocer caras nuevas. Cogerá el relevo de Aguirre y Bebé, ya que del portugués, por el momento, no se espera su llegada.

Kakuta durante un entrenamiento | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Durante los meses que jugó en el Rayo Vallecano, deslumbró anotando cinco goles y proporcionando siete asistencias a sus compañeros durante 35 partidos. Una estadística que espera repetir tras volver al conjunto de la franja después de ofrecer un notable rendimiento en las filas del Amiens como cedido.

Velázquez

El central quería, deseaba y ansiaba volver a estar bajo las órdenes de Míchel. Llegó en el pasado mercado estival al Rayo Vallecano procedente del Atlético de Madrid, donde no contaban con él en el primer equipo. A su vuelta tras la cesión, Simeone sigue sin verlo 100% preparado para dar un alto rendimiento en el club colchonero, así que, tras un acuerdo entre todas las partes, el uruguayo volvió a Vallecas.

Velázquez durante un entrenamiento | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Emiliano empezó siendo el titular indiscutible de la zaga junto a Dorado, dejando en un segundo plano tanto a Amaya como a Abdoulaye Ba. Las expulsiones provocaron que Ba le ganara el sitio y acabara en el banquillo la temporada. Aun así, durante la campaña del séptimo ascenso a Primera, jugó 26 partidos, anotando dos goles muy importantes para su conjunto y brindando dos asistencias. Espera que tras su vuelta, pueda volver a ganarse la titularidad.

Pozo

El centrocampista se encontraba con ganas de debutar en Primera División, y, al fin, lo va a conseguir. A pesar del cambio de dorsal que tuvo en su anterior equipo, el Almería, su marcha estaba más que cantada. Deja al equipo andaluz para enrolarse en una nueva aventura con la ilusión de adoptar un rol importante en un centro del campo flojo de efectivos.

Pozo durante un entrenamiento | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Con más de 100 partidos en Segunda División, tratará de olvidar un año bastante agobiante en lo grupal y tratará de debutar bajo las órdenes de su nuevo técnico en el partido frente al Real Madrid Castilla, un equipo que le recordará a sus orígenes.

Tito

La vuelta del lateral a Vallecas no se esperaba. Pero en un lateral derecho huérfano de efectivos en el primer equipo, saltó la sorpresa. Cobeño vio con buenos ojos el regreso de un jugador que conoce a la perfección la categoría y la afición. Se disputará el puesto de titular junto al futbolista más rápido del mundo, también fichado en el mismo día.

Tito posando en su vuelta al club | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

Tras las experiencias en Granada en primera instancia, y Leganés después, donde entre ambos clubes jugó un total de 32 partidos, vuelve libre y con el hambre y la ilusión de volver a triunfar en el equipo que le ha dado tanto.

Advíncula

Uno de los grandes anhelos de cualquier equipo desde que los aficionados al fútbol fueron conscientes de su velocidad. El futbolista más potente del mundo -por encima de Gareth Bale-, ha recalado oficialmente en el Rayo Vallecano tras ser vinculado incesantemente con el club de la franja. Paradójicamente la equipación le resultará parecida, pues se asemeja bastante a la vestimenta de Perú, la que se ha enfundado durante el Mundial de Rusia.

Advíncula en su llegada a Vallecas | Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D.

El lateral llega cedido desde el Tigres mexicano, donde tan sólo ha jugado 14 partidos. Así que llega a Vallecas con la intención de demostrar que su velocidad ayudará mucho al equipo, y que entre él y Tito harán olvidar fácilmente al incombustible Baiano y a Galán.

Objetivos

A pesar de estas incorporaciones, Cobeño y el Rayo Vallecano son conscientes de que, hasta que se acabe el mercado en poco más de un mes, se realizarán más fichajes. Por el momento se necesita algún guardameta a mayores, otro central, más efectivos para el centro del campo y un delantero centro de garantías tras la marcha de Raúl de Tomás, ya que de momento Lopetegui cuenta con el madrileño. Y todo eso contando con que no se produzca ninguna salida.

Mario Hernández, Jesús Mena o Kike Hermoso, entre otros, podrían llegar a ser emblemas del equipo Pero Cobeño, en un club humilde como lo es el Rayo, podía aprovechar para mirar a la cantera, de donde están saliendo grandes perlas rumbo a otros clubes, ya que son conscientes de que no tendrán una oportunidad en el primer equipo. Embarba, Fran Beltrán, Amaya... Son grandes emblemas del club rayista, algo que también podrían llegar a ser Mario Hernández, Jesús Mena, Kike Hermoso, u otras jóvenes promesas.

Así que es cierto que Cobeño ha actuado correctamente la campaña anterior en la que, por cierto, no debutó ningún canterano, hecho que no ocurría hace muchos años. Pero, ¿por qué no mirar a la cantera Cobeño, antes de que salgan corriendo? Tras todo lo que se ha demostrado en las categorías inferiores, serían fichajes muy económicos y eficaces, así que, no estaría de más.