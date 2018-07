Manchester United vs Real Madrid en vivo y en directo online en International Champions Cup 2018

Google Plus

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Manchester United vs Real Madrid en vivo, perteneciente a la International Champions Cup. El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami a partir de las 02:00 horas.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Manchester United vs Real Madrid. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El último choque entre ambos se dio el año pasado por la Supercopa de Europa, en donde el Real Madrid se quedó con el trofeo tras un 2-1 que se abrió con el gol de Casemiro, a los 24 minutos. Ya en el segundo tiempo, a los 52', la ventaja se estiró tras el gol de Isco. Minutos más tarde, Lukaku fue quien achicó la diferencia, aunque no alcanzó y la copa quedó para los españoles.

El Hard Rock Stadium de Miami | Foto: Real Madrid C.F.

El Hard Rock Stadium es un estadio multideportivo ubicado en la zona estadounidense de Miami Gardens, al norte de Miami, Florida. Con una capacidad para 65.326, aquí se jugará el partido Manchester United vs Real Madrid en vivo. Además, en este campo compiten los Miami Dolphins en la National Football League (NFL) y los Miami Hurricanes, que representan a la Universidad de Miami en la NCAA (National Collegiate Athletic Association), también de fútbol americano.

Real Madrid - Últimas noticias: el portugués Cristiano Ronaldo no debutará en este torneo ante el merengue ya que estará de vacaciones. Además, se presentaron dos nuevos jugadores que ya están a disposición de Julen Lopetegui: el brasileño Vinicius Jr. y el ucraniano Andriy Lunin.

Manchester United - Últimas noticias: el equipo inglés quiere ofrecer 50 millones de libras por el local Harry Maguire, quien participó con visto bueno en el Mundial de Rusia 2018. Además, Louis van Gaal cada vez tiene menos chances de ser el nuevo mánager del Man. U. Por otra parte, el legendario Paul Scholes manifestó que "José Mourinho debe conseguir un título" tras no hacerlo desde el 2013.

Gareth Bale, tras la salida de Cristiano Ronaldo, tendrá su oportunidad para volver a destacar | Foto: Dani Mullor (Real Madrid Vavel)

Atentos en el partido Manchester United vs Real Madrid en vivo a: Gareth Bale del Real Madrid. El galés recibió una inyección de aire tras la salida del portugués Cristiano Ronaldo hacia la Juventus italiana, ya que Bale venía luchando la titularidad sin éxito. Además, en la final de la Champions League demostró que tiene mucho potencial, aún, por demostrar.

Romelo Lukaku, tras un brillante Mundial en Rusia | Foto: Real Madrid C.F.

Atentos en el partido Manchester United vs Real Madrid en vivo a: Romelu Lukaku del Manchester United. El belga fue una de las figuras de su selección en el Mundial de Rusia 2018, en donde convirtió cuatro goles en siete encuentros jugados.

Julen Lopetegui quiere su primer triunfo como entrenador del Real Madrid | Foto: Facebook Julen Lopetegui

Julen Lopetegui: “El Real Madrid no entiende de amistosos, aunque jugamos con un equipo para el que será el quinto partido de pretemporada. Servirá para preparar la temporada física y tácticamente y coger rimto de competición. Queremos seguir dando pasitos en la preparación de la Supercopa de Europa y que no haya lesionados".

José Mourinho va en busca de un triunfo ante su ex equipo | Foto: Real Madrid C.F.

José Mourinho: “Entregué una lista al club con cinco jugadores que me interesan y espero tener uno por lo menos. Me gustaría dos, aunque creo que no los voy a conseguir. Quizás uno más, si es posible. Espero que los chicos que se vayan de vacaciones se cuiden un poco y hagan lo mismo que compañeros como Rashford y Jones, que volvieron antes para ayudar al equipo”.

Uno de los cruces más importantes en la historia entre ambos equipos fue por la Champions League 2002/2003, en donde el global finalizó 6-5 a favor del Real Madrid: en la ida en el Santiago Bernabéu, el local ganó 3-1, mientras que en el choque en el Old Trafford, el brasileño Ronaldo fue figura al convertir los tres tantos del visitante en el 4-3 final.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos conjuntos, el Real Madrid se quedó con dos, hubo un empate y el Manchester United fue vencedor de los otros dos. Por los octavos de final de la Champions League 2012/2013, el choque de ida fue 1-1, mientras que la vuelta terminó 1-2 a favor de los blancos. Al año siguiente, los diablos rojos superaron 3-1 en la International Champions Cup 2014. Asimismo, por el mismo torneo pero el año pasado, los ingleses ganaron en la tanda de penales tras un 1-1 en los 90 minutos. Por último, unos meses más tarde, por la final de la Supercopa de Europa, los merengues fueron los que triunfaron por 2-1.

El último choque del Real Madrid fue en la goleada por 1-3 ante el Liverpool en lo que coronó a los blancos por décimo tercera vez en la Liga de Campeones: "Gareth Bale hace campeón de Europa al Real Madrid por tercera vez consecutiva"

Real Madrid C.F.: Los de Lopetegui debutarán en esta temporada de manera oficial ante los ingleses. Su último encuentro fue jugado por la final de la Champions League 2017/2018, cuando golearon al Liverpool por 3-1 en Kiev.

El Manchester sufrió ante el Livepool y fue goleado | Foto: Manchester United

El Manchester United fue goleado 1-4 ante el Liverpool en un encuentro amistoso por la International Champions Cup, que fue parejo hasta la primera mitad (1-1) pero que luego se rompió con los 18 cambios en total que hubo: "Man United 1-4 Liverpool Live Stream Score Commentary in ICC 2018"

Manchester United: El conjunto inglés viene de jugar varios encuentros amistosos en este comienzo de temporada. Primero, frente al Club América de México (1-1), al San José Earthquakes de Estados Unidos (0-0) y, por esta misma ICC, los de Mourinho empataron 1-1 ante el AC Milan, venciéndolo 8-9 en la tanda de penales, mientras que ante el Liverpool cayó 1-4. Previamente y de manera oficial, MU perdió la final de la FA Cup ante su clásico rival, el Chelsea, por 1-0.