Pedro Díaz: "Tengo que dar el cien por cien"

Durante lo que se lleva de pretemporada, muchos han sido los jugadores que han pasado por rueda de prensa para dar a conocer su opinión sobre cómo está siendo este periodo de preparación de cara a la nueva campaña que está a punto de comenzar. En este caso, ha sido Pedro Díaz el jugador que ha respondido a las preguntas de los allí presentes.

Tras retirarse antes de lo previsto de la sesión de trabajo, el canterano ha dicho que “tuve que salir del entrenamiento porque tenía una carga en el glúteo y veía que me estaba yendo a más y por precaución me salí del entrenamiento. No es nada”. Sobre el protagonismo que está teniendo en los partidos de preparación ha declarado que “me estoy sintiendo a gusto, la verdad es que me estoy encontrando muy bien y es lo importante. Estoy siendo yo mismo y al final es lo que importa, lo que me hace estar a gusto”, además, sobre si espera estar gustando a Rubén Baraja el canterano ha declarado que “lo que tengo que hacer es centrarme en mí y dar todo lo que tengo y ponérselo difícil al míster. Yo tengo que dar el cien por cien”.

Las metas a nivel personal según ha dicho el propio Pedro Díaz son “luchar, estar lo más activo durante todo el año, no lesionarme y no parar. A mí lo que me gusta es jugar y tener minutos. Lo que me pongo de meta es tener bastantes minutos, ya sea en el primer equipo si me lo gano, que es mi intención y si no en el filial”. Por otro lado, al ser la tercera pretemporada que el canterano hace con el primer equipo ha dicho sentirse “una persona bastante más madura” y en cuanto al cambio de sistema implantado por Rubén Baraja ha afirmado que “a mí me gusta por delante, de volante y presionar. Ya en el filial con Jose Alberto hacíamos ese esquema de presionar, ayudar al punta y yo estoy muy a gusto con ese esquema”.

Por último, sobre el gran número de jugadores del filial que están haciendo esta etapa de preparación con la primera plantilla y sobre si eso puede ayudar al equipo ha dicho que “los del filial el año pasado hicimos un temporadón porque hicimos un grupo espectacular dentro del vestuario, quedábamos y hacíamos cosas juntos fuera del fútbol y eso es lo que al final nos hacía competir todos juntos y dejarnos el alma por el compañero”.

Y de esta manera finalizaba el paso de Pedro Díaz por rueda de prensa, en la que el canterano se mostró contento y con ganas de comenzar la nueva temporada, ya sea con el filial o teniendo la oportunidad de estar con el primer equipo.