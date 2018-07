David Simón: "En Las Palmas creo que merecía más oportunidades y aquí vengo a buscarlas"

El lateral diestro David Simón ha dado este martes su primera rueda de prensa en Abegondo como jugador del Deportivo de La Coruña, equipo al que se unió la pasada semana tras haber rescindido su contrato con la UD Las Palmas y con el que ya pudo debutar el pasado sábado en pretemporada ante la Ponferradina. En ella, el futbolista recalcó su necesidad de “cambio” después de un último curso carente de “oportunidades” en las islas, algo que viene a buscar en A Coruña para así relanzar su carrera junto a la de un Dépor en fase de reconstrucción.

Simón, que no dudó en comunicarle a la anterior directiva su descontento, ha visto cómo sus minutos sobre el terreno de juego han disminuido progresivamente desde que fuera pieza clave en el anterior ascenso ‘pío pío’. “Necesitaba un cambio. Desde que terminó la temporada se lo había comunicado a Las Palmas que me quería ir. Ellos querían contar conmigo, pero al final siempre he sido profesional allí, nunca he dado ningún problema y eso lo entendió el presidente de Las Palmas”, comentó, agradecido a la anterior directiva por facilitarle una salida que ansiaba.

Tampoco le ayudó a quedarse el ambiente de “pequeña locura” en un vestuario incapaz de evitar un descenso sin apenas dar guerra. “Cuando las cosas van mal pueden pasar muchas cosas y al final son decisiones que se toman. Yo trabajé mucho y una de las cosas por las que opté por el cambio es porque creo que merecía más oportunidades y aquí vengo a buscarlas”, apuntó, deseoso de ganarse la confianza de Natxo González para asumir la responsabilidad de un puesto en la retaguardia que deberá pelear con Gerard Valentín.

En cuanto a su decisión de firmar por el Deportivo, el reciente fichaje resaltó la importancia de llegar a “un equipo grande, un equipo histórico”, por lo que las negociaciones pudieron resolverse “rápido”. El que fuera capitán amarillo aseguró también estar soltándose con sus nuevos compañeros y prometió adaptarse “muy rápido”, algo “fundamental para la unión del equipo”.

“Manuel Pablo ha sido un referente para mí en este puesto” El defensa ha aterrizado en A Coruña, una ciudad donde tiene “muchos referentes de jugadores canarios” de quienes desea coger el testigo. Entre ellos, un Manuel Pablo que es leyenda en el Deportivo y que, junto a otros exjugadores herculinos, han puesto de su parte para que David Simón se vista de blanquiazul. “Tengo muchas ganas de verle. He hablado también con Rubén Coméndez, con Valerón, con Aythami, con Momo y todos me han hablado muy bien de aquí”, desveló, entusiasmado por su nuevo reto.

El de Las Palmas de Gran Canaria no rehuyó el rol que tiene su nuevo club de luchar por el ascenso, algo que cree que comparten “los tres equipos que han descendido”, pero alertó de lo esencial de “trabajar mucho en el día a día y domingo a domingo” para lograr el objetivo en una de las ligas más reñidas que se recuerdan.

“La segunda siempre es muy dura, es muy larga, es muy complicada. Este año hay muchos equipos históricos que quieren aspirar al ascenso. Hay que ser muy regular y tenemos que ser uno de los aspirantes, pero con mucha unión, mucho trabajo y mucho sacrificio”, finalizó, dando paso a la rueda de prensa protagonizada por el director deportivo, Carmelo del Pozo, quien le acompañaba.