Previa FC Barcelona - AS Roma: mucho más que un amistoso

Las pretemporadas ya no son lo que eran. Los equipos grandes, como el FC Barcelona, solían disputar partidos ante rivales de menor envergadura, a los que ganaban por resultados muy abultados. El fútbol moderno (y la globalización) han hecho que los clubes se reinventen, no solamente en lo deportivo sino también en el ámbito económico.

Los torneos de pretemporada permiten jugar contra rivales de mucho nivel Ya son numerosos los 'grandes de Europa' que optan por coger un avión rumbo a territorio americano o asiático para disputar torneos como la International Champions Cup. Atlético de Madrid, Manchester United, Real Madrid, etc. Y es que, aparte de suponer más ingresos para la entidad, los futbolistas tienen la oportunidad de ponerse a punto con choques que podrían ser, en muchos casos, eliminatorias de una fase final de Champions League.

El FC Barcelona disputa en la madrugada del 1 de julio (hora española) su segundo compromiso de pretemporada, y lo hace ni más ni menos que ante la Roma, rival que apeó a los azulgranas de la pasada Champions League en cuartos de final. No solamente eso, sino que los catalanes se llevaron, en este mercado, a Malcom, jugador que lo tenía prácticamente hecho con los italianos. Es cierto que es un amistoso, pero para el aficionado todos estos alicientes le dan un punto más de emoción al encuentro.

El Barcelona de Ernesto Valverde lleva un partido a las espaldas, poco todavía para sacar conclusiones. Pese a ello, el equipo no continúa siendo el mismo que el día del Tottenham. Para empezar, Denis Suárez y André Gomes tuvieron que abandonar la concentración por lesión. Otro que voló de vuelta a la Ciudad Condal fue Lucas Digne, muy cerca de fichar por el Everton. Aquí la primera encrucijada, ¿por quién optará el técnico extremeño en el lateral zurdo? Ante los spurs fue Miranda quién ocupó esa posición cuando más componentes del primer equipo había sobre el terreno de juego, por lo que habrá que ver si era una prueba o finalmente se opta por el andaluz para cubrir ese puesto.

Sergi Roberto podría volver a la medular esta temporada | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Cucurella o Miranda serán los que reemplacen a Lucas Digne en el equipo El otro lateral tampoco ha quedado definido hasta la fecha. La intención del club es mantener la confianza en Semedo. Sergi Roberto, teórico titular, podría pasar definitivamente a ocupar el centro del campo, aunque no está claro todavía. En ese caso, el Barcelona tiene la opción de contar con Sergi Palencia para disputar el carril al portugués. El canterano fue la temporada pasada importante a las órdenes de Gerard López, que le dio el brazalete de capitán, y lo siguió siendo con García Pimienta en el banquillo.

La última duda surge en el centro del campo. Ante el Tottenham, Sergi Roberto salió en la posición de pivote defensivo, que normalmente ocupa Busquets, para poder poner a Arthur en el interior. Habrá que ver si vuelve a hacer la misma prueba o, por el contrario, decide poner al brasileño en el pivote. Remarcar que Roberto lo hizo a las mil maravillas, demostrando que sus dos temporadas en la banda no han hecho mella en un futbolista que sabe leer a la perfección su rol como componente de la medular.

La Roma 'calienta' el choque

El conjunto italiano sigue reforzándose para armar una plantilla competitiva a un precio asequible. Con Monchi en la dirección deportiva, este equipo se dota de futbolistas de un valor no muy alto que se revalorizan y se venden a un precio mucho más alto. Es el caso, sin ir más lejos de Alisson, el ya portero del Liverpool. En el episodio de fichajes, los romanos han incorporado a Justin Kluivert, sensacional en Holanda con el Ajax. Además, para suplir la baja del meta brasileño han incorporado a Daniel Fuzato. Todo ello hace que el club tenga un balance positivo de 14,75 millones, según Transfermarkt.

La Roma tiene un balance positivo (contando altas y bajas) de 14,75 millones de euros, según Transfermarkt Antes de enfrentarse al Barcelona, Manolas compareció ante los medios. El central no pudo evitar meterse de lleno en la polémica cuando habló de Malcom, extremo que tenía atado su club, pero que terminó marchando a la Ciudad Condal este mismo verano. “¿Malcom? No sé quién es, no le diré hola, no hay motivo para saludarlo. Antes, ni siquiera sabía su nombre, así que será mejor que se vaya al Barça”, dijo. No solamente eso, y es que el defensa también habló sobre el tanto que marcó en la máxima competición continental, asegurando que "fue el mejor momento de mi carrera".

Kluivert, en la foto con la camiseta del Ajax, nuevo fichaje de la Roma | Foto: Ajax

La Roma llega a este partido habiéndose enfrentado también al Tottenham, pero con muchas dudas tras perder por goleada (1-4). En aquel encuentro Di Francesco probó con un 4-3-3 que no terminó de funcionar. Ante el FC Barcelona podría probar con otras alternativas, como la de poner extremos de más descaro como Kluivert. Sin embargo, al tratarse de un partido amistoso, no se descarta que hayan muchos cambios, puesto que es el momento en el que los entrenadores pueden trabajar sin la presión de los partidos. Lo que está claro, es que se verá un buen encuentro de fútbol.