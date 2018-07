Ter Stegen ya está con el grupo

Google Plus

Los pupilos de Ernesto Valverde se ejercitaron por última vez antes del encuentro ante la Roma, correspondiente a la International Champions Cup.

Este entrenamiento se realizó después de que los futbolistas azulgranas hicieran un poco de turistas y visitaran las ciudades de Portland y Los Ángeles, ejercitándose a posteriori en un lugar bastante atípico, en el espectacular estadio AT&T Stadium, situado en Dallas con capacidad para 105.000 espectadores y donde se disputará el Barça-Roma de este martes a las 4h de la mañana hora española.

Esta ha sido una sesión normal y corriente prepartido, con todos los futbolistas azulgranas que están en la gira estadounidense, pero Ernesto Valverde ha podido contar con Marc-André Ter Stegen, la gran novedad del entrenamiento. El guardameta alemán llegó a Estados Unidos el domingo y este fue el primer entrenamiento que realizó con el grupo.

Después del encuentro ante la Roma, el conjunto azulgrana disputará el domingo 5 de agosto otro encuentro ante el Milan, el último de la gira estadounidense y el último antes de la final de la Supercopa de España que se jugará el día 12 de agosto ante el Sevilla en Tánger.

Por otro lado se encuentran Leo Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets, que este martes empiezan su particular pretemporada después de las vacaciones y lo harán en la Ciudad Condal. Por la mañana han realizado las habituales analíticas y pruebas físicas y a las 18:30 realizarán su primer entrenamiento en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Así pues, el primer partido de los cuatro futbolistas no será ningún amistoso, sino que será toda una final de Supercopa de España ante el Sevilla de Pablo Machín. Sin embargo, antes de las cortas vacaciones realizadas, todos estos jugadores disputaron el Mundial de Rusia, con lo que seguramente no hayan perdido mucho rodaje.