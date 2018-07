Messi, Piqué, Alba y Busquets ya están de vuelta

¡Ya están aquí! Se acabaron las vacaciones para Leo Messi, Jordi Alba, Gerard Piqué y Sergio Busquets. Unas vacaciones que han acabado más tarde debido a que disputaron la Copa Mundial de la FIFA y fueron eliminados en octavos de final.

Los tres jugadores de la selección española y el capitán de la albiceleste han acudido hoy a la Ciudad Deportiva Joan Gamper para realizar las analíticas y las pruebas físicas que los futbolistas profesionales realizan anualmente una vez han vuelto de sus vacaciones estivales.

Aun así, por el momento, ninguno de estos jugadores se unirá al grupo que se está ejerciendo en los Estados Unidos y que disputará esta madrugada un partido amistoso ante la AS Roma, sino que se entrenarán en la ciudad Condal hasta que el resto de la plantilla vuelva de la Gira Norteamericana.

En Barcelona, Messi, Alba, Piqué y Busquets se encontrarán con Denis Suárez y André Gomes, quienes volvieron a casa con la intención de avanzar en la recuperación de sus respectivas lesiones.

El no viajar a los Estados Unidos y no poder disputar ninguno de los dos amistosos que restan al FC Barcelona en su particular pretemporada (AS Roma y AC Milán), comportará que los jugadores que se han puesto hoy manos a la obra se estrenen en la final de la Supercopa de España el próximo día 12 de agosto en Tánger, que como todo el mundo conoce ya, será una final distinta a la de años anteriores, ya que en esta ocasión se disputará a partido único.

Ernesto Valverde sí que podrá contar en los próximos dos amistosos con Marc-André Ter Stegen, quien se unió al grupo el pasado domingo y viajó hasta Los Ángeles para poder entrenar a las órdenes del Txingurri y conocer a sus nuevos compañeros: Clément Lenglet, Malcolm y Arthur.