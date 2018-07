Gemma Font: "Es un sueño hecho realidad"

La portera del FC Barcelona Femenino, Gemma Font ha comparecido ante los medios oficiales del club. La canterana azulgrana tiene por delante un reto muy ilusionante, ya que, tras formarse desde pequeña en las categorías inferiores del club es una de las caras nuevas en el primer equipo durante esta pretemporada.

Gemma se definió a ella misma como una portera tranquila, que juega con mucha tranquilidad, con un buen juego de pies y con capacidad de liderazgo para dirigir a la defensa. Además, también es una persona supersticiosa ya que explicó que cada vez que entra al campo, o el equipo marca un gol, toca los tres palos de la portería.

“Cuando jugaba Víctor Valdés me fijaba mucho en él, en el Femenino siempre me he fijado en Laura Ráfols ya que cuando estaba en el infantil del Barça me fijaba en ella siempre que jugaba el primer equipo” dijo la portera.

"Es un sueño que tenía desde que era pequeña"

La barcelonesa quiso expresar también su felicidad debido a que estar en el primer equipo del FC Barcelona es un sueño que ella tenía desde que era pequeña y que ha conseguido hacer realidad. Asimismo, considera que es una experiencia que mucha gente querría vivir y que es consciente que son muy pocas las afortunadas que lo consiguen.

Entrando en ámbitos más personales, Font explicó que su padre también era portero y que siempre le ayuda con consejos para mejorar en aspectos del juego y sobre todo también consejos como persona.

“Mi sueño es ganar la Champions con el FC Barcelona” así acabó la entrevista con los medios oficiales del club. Unas palabras que demuestran la ambición del grupo dirigido por Fran Sánchez y que luchará este año para ganar todo lo posible, revalidando la Copa de la Reina y mejorando su actuación en LaLiga Iberdrola y la Champions League.