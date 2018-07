La situación de Lerma con el Levante UD

Google Plus

El conjunto de la Premier League, el Bournemouth, va detrás del centrocampista colombiano del Levante UD. La última oferta del equipo inglés ha sido de 25 millones fijos más dos en variables, pero Quico Catalán sigue manteniendo su postura y afirma que Lerma se quedará en el conjunto valenciano. “No nos va a llevar el aspecto económico a tomar una decisión salvo que lógicamente sea una oferta que tengamos que decir que sí, pero no se ha dado ese caso, así que entiendo que ahora mismo Lerma se va a quedar en el Levante”, ha confesado el presidente granota.

La consecuencia de que se quede el colombiano en el club granota es que no podrán llegar otros futbolistas como por ejemplo del futbolista del Sporting de Portugal, Battaglia, ya que sin la venta de Lerma el Levante no puede hacer frente a los 12 millones que piden por el jugador, la única opción viable sería que llegará al conjunto valenciano como agente libre.

Tras todo este tema, el cafetero se ha reunido con sus compañeros en Holanda que llevan ya tres semanas más que él preparándose para la temporada. El colombiano tenía más vacaciones debido a que él disputó el Mundial de Rusia.

Jefferson tuvo que coger tres vuelos para llegar hasta Amsterdam. Viajó el lunes 30 de julio por la tarde en avión desde Cali hasta Bogotá, desde allí voló hasta Madrid, y desde la capital de España a Ámsterdam. En el aeropuerto de Amsterdam le han recogido empleados del club para trasladarle al hotel de concentración. El futbolista está molesto con el club por no dejarle salir a la Premier League. Pese a que el Bournemouth ya busca otras alternativas, no se olvidan del colombiano y hasta el último día de mercado intentarán ficharlo, pero de momento el presidente granota tiene claro que no se vende.