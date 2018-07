Ivi López: "Hay que salvarse lo antes posible"

El Real Valladolid volvió a tierras vallisoletanas, más concretamente a Zaratán donde sigue calentando motores para regresar con fuerza a la Primera División. Los fichajes van llegando a la ciudad del Pisuerga y Keko e Ivi López han sido los primeros en llegar, además de José Antonio Caro quien ha fichado por los blanquivioletas pero salió cedido al Albacete.



Hoy ha sido presentado Ivi López que llega cedido del Levante UD. El atacante ha declarado que sus propósitos para este año en la nave blanquivioleta son "meter muchos goles y lograr la salvación lo antes posible".



El madrileño destacó su polivalencia: " Me puedo adaptar a cualquiera posición pero mediapunta o banda izquierda son las que más me gustan".



Ivi demostró las ganas que tenía de sumarse al proyecto blanquivioleta. Aseguró "estar contento por el acuerdo al que llegaron ambos clubes. Desde el principio el Valladolid confió en mí y yo ya conocía al director deportivo, del Sevilla".



El extremo también comentó lo a gusto que se encuentra desde que se incorporó a la disciplina de Sergio González: "Hay un buen grupo y el técnico me ha dado una muy buena impresión".



El presidente, Carlos Suárez y el director deportivo, Miguel Ángel Gómez mostraron su ilusión con la llegada de Ivi López. Además, el Miguel Ángel Gómez dio un repaso a la situación del mercado y reconoció que Becerra puede encontrar una salida próximamente, probablemente al Nástic, esa baja se arreglaria con la llegada de otro portero.



Este martes el Valladolid se ejercita en Zaratán con una sesión doble, en la que no participan los lesionados Luismi, Míchel, Cotán, Pablo, Mayoral, Guitián y Óscar Plano. Becerra, con permiso del Club, tampoco está en esta doble sesión. Mañana, el Real Valladolid tendrá su cuarto choque de la pretemporada ante el Deportivo de la Coruña (20:00 horas).



Otras noticias destacables del días son la activación tanto de la Tienda Online del Real Valladolid, un asunto con el que el aficionado estaba cansado de esperarla, como para darse de alta como abonado del equipo castellano, que con la apertura de esta nueva opción para hacerse abonado ayuda a que el récord pueda batirse en poco tiempo.