Los tres goles del Leganés hundieron a los rayistas

La tarde tenía idea de ser calurosa. Las taquillas abrían una hora antes. Se esperaba una gran afluencia. Aficionados de ambos equipos llegaban pronto. Sobre todo, los del Leganés. La hinchada del Rayo era escasa y muy pocos con ropa del equipo. El calor sofocante iba a ser el protagonista de este encuentro de clubes.

El Rayo empezó como hizo la selección española; posesión, pases, pero pocas oportunidades de gol, no demasiados robos, pero sí una gran incertidumbre entre los jugadores. Mientras, el Leganés aprovechaba los errores del rival y daba más de un susto, mientras que no cedía en hacer faltas al rival una y otra vez. Durante la primera parte Óscar Valentín fue uno de los que más participó en ataque y defensa.

A los pocos minutos Jorge García sufría una lesión tras una falta grave, que dejaba al Rayo tocado. Cabe recordar que Carlitos está lesionado y ha sido clave en el equipo en las dos últimas temporadas, cada vez que cae, el equipo majariego sufre un revés del que no se recupera.

Ante esta irregularidad, no tardaría en llegar el gol y así fue, El Zhar, en el minuto 39, marcó. Basilio le hizo una maravillosa parada, pero, debido a la fuerza del impacto del tiro, no pudo cogerla con la mano y a la segunda le marcó, nada pudo hacer el guardameta. A pesar de ello el equipo majariego no se rendía.

Ruibal y Jeisson lo iban a intentar una y otra vez, sin demasiada suerte. Mucho toque, robos, pero con mayor efectividad el equipo pepinero. Enzo, sobre todo en los últimos minutos, daría varias muestras de calidad.

Se haría un descanso por el calor sofocante, para beber agua, estar a la sombra y descansar, porque el sol no daba tregua, ni los espectadores ni los jugadores tenían sombra. Pasarían los minutos con algunas buenas paradas de Ander, portero del Rayo, y alguna del portero del Leganés, pero sin darles demasiado trabajo, los delanteros, sobre todo del equipo local, iban a sufrir muchos robos y a ser demasiado ineficaces para lo esperado.

Una de las jugadas del partido | Fotografía: Rayo Majadahonda

La segunda parte fue más de lo mismo menos en cambios, el Rayo Majadahonda empezó con cuatro sustituciones; el portero Basilio, Echu, Escobar y Varela; sin embargo, no pudieron evitar el gol de Avilés en el 63, resultado de una jugada magistral donde el balón pasó por casi todos los jugadores del Leganés, poco pudo hacer el Rayo.

Inesperadamente, con los cambios del Rayo por juveniles como Llamas, Chaves, Martínez y Javier se notó una cierta mejoría. El mejor, sin duda, Escobar, robando, con posesión y buenos pases, lució el brazalete de capitán al ser el único de los 11 de la temporada pasada y no decepcionó.

Sin embargo, en el fútbol gana el que marca más goles y en el 90 Ojeda marcó el tercer y definitivo gol, muy similar al segundo gol, donde el Rayo apenas pudo hacer nada ya que los pepineros no perdieron el balón.

Lo más destacable de la segunda parte, junto a la entrada del ex mallorquín Cedric, es la gran jugabilidad del delantero Ryan, que repite pretemporada con el Rayo tras una temporada en el juvenil A en División de Honor con muchos goles y asistencias y con la experiencia de llegar a la final de la Copa Federación y perder por sólo un gol frente al Rayo Vallecano. En nueve minutos que jugó pudo haber metido varios goles, pero perdía el balón.

En resumen, un resultado no del todo justo, pero demuestra que el Rayo tiene buenas perspectivas, sólo les falta un poco más de forma física y conocerse mejor entre ellos. El próximo miércoles juegan el Trofeo Cervantes con el Alcalá y el sábado contra el Fuenlabrada en el Fernando Torres. Si el Rayo mejora un poco en efectividad de delantera, pérdidas de balón y fallos en portería, podrá llegar lejos en segunda, porque calidad tiene.