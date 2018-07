La ilusión reside en Jaén

Google Plus

La pretemporada avanza en la capital del Santo Reino y el Real Jaén sigue repartiendo ilusión entre su afición. Los jugadores ya han congeniado a las mil maravillas, ya son como una familia. Todo es positivo en la Casa Blanca y eso se traduce en buen juego, compromiso e ilusión en los partidos de pretemporada.

El primer partido disputado fue ante el Granada CF en un entrenamiento conjunto a puerta cerrada donde los hombres de Germán Crespo cayeron por 2-0 en un partido donde lo más importante se resumía en sensaciones. Los jugadores blancos afirmaron su gran estado de forma, que se tradujo un magnífico juego conjunto basado en el toque y el compromiso. “Todos meten el pie”, fueron las palabras de algunos de los jugadores del equipo lagarto.

La segunda prueba de fuego fue el pasado viernes, ya de manera oficial, ante el Villargordo. El Real Jaén logró su primera victoria de pretemporada al derrotar por 0-3 al conjunto local. Los goles fueron anotados por Dani Fragoso, Juanma Espinosa y Fran Hernández. No fue el resultado lo más importante, sino el juego de bella factura desplegado por el Real Jaén. Varios jugadores ya han enamorado a la afición lagarta como Fran Hernández, que muestra un extraordinario compromiso, Raúl García y su veloz juego por banda, Juanma Espinosa y su magnífico trato con el balón o Antonio García, como un nueve de garantías a pesar de no haber anotado aún ningún tanto. No solo se pueden nombrar a estos jugadores, ya que cada uno de ellos será importante para obtener el objetivo del Real Jaén, el ascenso a Segunda División B.

La próxima cita del equipo dirigido por Germán Crespo será este miércoles ante Los Villares. Un partido que se augura entretenido y fácil para el Real Jaén.

Conforme avancen los días, la temporada irá cogiendo color, ya que el nivel de los rivales aumentará y consigo el rendimiento del propio equipo. La primera prueba de fuego será el sábado. El Real Jaén visitará Motril para disputar el III Trofeo Mancomunidad Costa Tropical ante el CF Motril en el Estadio Escribano Castilla. Un partido que enfrentará a dos de los equipos punteros del grupo IX de Tercera División. Será un buen baremo para evaluar las aspiraciones de ambos equipos.

Junto a este partido, el que posiblemente más ilusión provoque sea el XXXVI Trofeo del Olivo que será testigo del primer derbi provincial de la temporada entre Real Jaén y Linares Deportivo. Primero contra segundo en esta carrera provincial por coronarse rey de la provincia de Jaén. Este partido será un pequeño aperitivo ya que el 26 de agosto arranca la Liga en La Victoria, será con el mismo partido, un Real Jaén–Linares. El calendario del grupo IX ha sido caprichoso, ya que deparará dos derbis en agosto. Estos dos equipos no se volverán a enfrentar hasta el 30 de diciembre, esta vez en la localidad linarense.

Cartel del Trofeo del Olivo (Real Jaén)

Un aliciente más para esta temporada

El Real Jaén también disputará Copa del Rey este año tras quedar tercero, por detrás de los filiares de Málaga y Almería, la pasada campaña. Además, ya conoce rival. En el día de ayer se produjo el polémico sorteo que tuvo que ser repetido por la tarde tras un fallo garrafal de la RFEF al dejar exentos a Teruel y Unionistas cuando estos equipos no podían serlo. En el primer sorteo, el Real Jaén fue emparejado con el Melilla. Un rival duro, mucho más superior que la escuadra lagarta. En el segundo sorteo y definitivo, la suerte no acompañó a los andaluces, ya que estos tendrán que viajar hasta Talavera de la Reina para jugar de visitantes a partido único el 5 de septiembre. Además, si el Real Jaén superara la eliminatoria, tendría que jugar de nuevo fuera de casa en la próxima eliminatoria frente al Poblense u Ontinyent CF.

Fotomontaje Talavera - Real Jaén (Real Jaén)

Aunque sea un difícil reto, el Real Jaén luchará por llegar lo más lejos posible por un doble aliciente, el económico y el de llegar a eliminatoria para jugar contra un grande del fútbol español.