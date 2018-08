Loren: "No sé dónde está mi techo ni me lo planteo"

La perla bética alarga su vida vistiendo las trece barras. Loren Morón, delantero en el que Quique Setién depositó su confianza tras sus buenas acciones y su acierto de cara a portería en el filial, le dio su primera oportunidad ante el Villarreal, frente al que marcó dos goles que le dieron los tres puntos al Real Betis. Desde ese momento, el malagueño ha estado ayudando al primer equipo y ha conseguido hacerse un gran hueco como habitual del técnico cántabro que, sin ninguna duda, volverá a ser un pilar clave para la campaña venidera.

Entre idas y venidas en este mercado, también ha quedado un lugar en la agenda de la entidad heliopolitana para renovar a jugadores importantes como es Loren. Llegó en 2015 para formar parte del Betis B y este lunes firmó su renovación hasta 2022. Después de hacerse oficial, el delantero dedicó unas palabras, mostrándose satisfecho por lo conseguido y situarse entre una de las revelaciones: "Ha sido en cuestión de meses, no ha llegado ni un año. Eso te hace valorar más las cosas. Estoy muy feliz por esta oportunidad, la afronto con mucha ilusión".

Por otro lado, se mostró muy optimista con el futuro: "No sé dónde está mi techo ni me lo planteo. Estoy muy cómodo y muy a gusto. Eso es también gracias a los compañeros y al cuerpo técnico por la confianza que me están dando. Espero seguir así y aportar dentro del campo lo que pueda". Y también manifestó su gran ilusión frente a una temporada donde podrá disputar la Europa League con el Real Betis: "Estoy ilusionado por todo lo que viene. Estoy bien implantado en el equipo y tengo mucha confianza con todos. Estoy muy feliz por todo lo bueno que está pasándome. Hace unos meses no me esperaba esto, así que todo lo que ha llegado bienvenido es".

En el vestuario se refleja un gran ambiente entre todos los jugadores, y los nuevos fichajes no han tardado en integrarse a esa simpatía y alegría que se desprende: "El grupo está muy unido. Tenemos un equipo increíble y encima los fichajes se han acoplado muy bien. Son tíos espectaculares y están formando más grupo todavía. Estamos ilusionados por lo que viene a este Betis, intentaremos hacerlo lo mejor posible", comentó Loren.

Por último, quiso definir sus objetivos con las trece barras: "A nivel individual quiero aportar al equipo lo que pueda y lo que el míster crea oportuno. En lo colectivo, ojalá nos salga un buen año a todos. Nuestro bien será el bien de la afición y del club".