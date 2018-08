El Cádiz CF tumba al Marbella FC

Google Plus

Nuevo partido amistoso de un Cádiz Club de Fútbol con el objetivo de llegar de la mejor forma posible al inicio de LaLiga 1 | 2 | 3. El rival de los amarillos es el Marbella FC, de Segunda División B, Un equipo que lucha siempre por ascender a la categoría de plata del fútbol español. Este partido amistoso, el sexto para los cadistas en lo que vamos de pretemporada, se disputó en el Antonio Barbadillo de la localidad gaditana de Arcos.

Partido para probar y hacer experimentos en el once, tal fue asi que el entrenador cadista, Álvaro Cervera, alineaba en el once inicial un trivote: Álex, Perea y Aketxe. El encuentro comienza con el Cádiz CF asustando al cuadro malagueño, centro de Agra que Manu Vallejo no logra rematar a gol. Y Aketxe que ha tenido la oportunidad a balón parado, pero le fallo la puntería.

Minuto 12 del partido y Aketxe, de nuevo, vuelve a ser protagonista a balón parado, lazando la falta muy pegado al banderín del córner, lanzamiento que acaba siendo gol. Unos minutos más tarde, Agra realiza un centro que el defensa Marbellí Manu despeja a su propia puerta, el 2-0 sube al marcador. Minuto 42 del partido, Agra, tras una buena jugada, pasa el balón a su compañero Manu Vallejo que no duda anotar el 3-0.

La nota negativa del encuentro fue, transcurrido el minuto 18 del encuentro, el atacante Mario Barco cae lesionado y tuvo que ser sustituido por José Ángel Carrillo.

En la Segunda parte del encuentro, el fuerte viento de levante fue protagonista del partido, en la que mucha veces el balón se desviaba según el viento. El Marbella FC tendría algunas ocasiones de gol gracias a un saque de esquina, que el guardameta David Gil lo rechaza sin problemas.