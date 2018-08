Lucas Digne, el nuevo jugador del Everton

Lucas Digne ya es el nuevo jugador del Everton! El lateral francés ha fichado con el conjunto inglés por cinco temporadas hasta el 2023 de junio. El FC Barcelona y el Everton han llegado a un acuerdo por el traspaso del futbolista y los toffees pagarán 20.2 millones de euros, más 1.5 en variables.

El Barça ficharon Digne en el verano de 2016 tras sus tres años en el club Paris Saint-Germain por un total de 16,5 millones de euros. El nuevo jugador del Everton ha jugado 45 partidos vestido en blaugrana: 29 de Liga, 7 de Copa del Rey, 7 de Champions y 3 de Supercopa de España. Y durante estas dos temporadas, el futbolista francés, quien siempre has sido un suplente de Jordi Alba, ha disfrutado y celebrado cuatro títulos junto a sus compañeros: dos Copas del Rey, una Liga y una Supercopa de España.

Su despedido al conjunto azulgrana

Ya hace unos días que el lateral francés ha expresado su adiós al club catalán. Con una mensaje emotivo en Instagram, Digne agradeció sus compañeros de equipo, el cuerpo técnico y los fanáticos del conjunto azulgrana. "En los últimos dos años han sido un sueño de un niño que he podido realizar quiero decir muchas gracias a todos", publicó en Instagram. "En primero al club que me ha dado todo desde que he llegado.

Gracias a todos los fisios, los staffs con quien he trabajado, los preparadores fisicos, la gente de la seguridad, de la cucina todos hacen que el club es una familia".

Cucurella, listo para cubrir la baja del futbolista francés

Con la despedida del Digne, el técnico barcelonista, Ernesto Valverde, ha puesto toda su confianza en el lateral del filial, Marc Cucurella, para cubrir la posición del francés. Y por eso, el jugador ha rechazado todas sus ofertas ya que el club confía en sus servicios para la próxima temporada.