El Málaga CF debe mejorar de cara al inicio de temporada

Google Plus

El Málaga CF disputó un partido amistoso ante su futuro rival copero, la UD Almería, y en la que se vió dos periodos bien diferenciadas.

En lo que respecta a su once titular, el técnico Juan Ramón López Muñiz presentó un equipo totalmente renovado respecto a partidos anteriores, con un once inicial formado por Munir; Iván Rodríguez , Luis Hernández, Diego González, Ricca; Mula, Recio, Boulahroud , Hicham ; Adrián y Harper. Nuevamente el técnico contó con el canterano en la zona ofensiva, y aprovechó otra vez su oportunidad logrando un magnífico gol en el minuto 9 de partido, donde desde la banda derecha Ricca efectuó un centro al área para que, tras gran cabezazo, Harper pusiera el balón por la escuadra del meta René. El equipo, a los pocos minutos de comenzar el partido, ya se ponía por delante en el marcador. El jugador dio un recital de juego en relación a su posicionamiento, efectuando presión sobre el rival y ofreciéndose a sus compañeros para que circulase el balón con mayor rapidez, descongestionando el juego.

Durante la primera mitad el equipo malaguista estuvo con mayor intensidad y tuvieron varias ocasiones, sin embargo los almerienses en este periodo tuvieron una única pero clara ocasión en el minuto 13 por parte del medio de Rioja que no aprovecha ante Munir, estrellando su balón en el palo. El marcador al descanso fue de 0-1 a favor de los blanquiazules.

En la segunda parte, el Málaga CF tuvo un bajón de juego respecto a la primera mitad, si bien es cierto que se produjo un carrusel de cambios de jugadores en ambos equipos y en el que participaron jugadores malaguistas menos habituales como Cifu o Torres. Con ello, en el minuto 75 el delantero almeriense Sekou fue objeto de penalti que él mismo conviertiría, poniendo el 1-1 en el marcador que a la postre sería el resultado definitivo. Nuevo empate cosechado en su quinto partido de pretemporada.

Lo más destacable del Málaga CF fue el canterano Harper, que fue de los pocos que repitieron en el once inicial con respecto al último amistoso celebrado. Lo que no existen dudas es que está aprovechando sus oportunidades. La delicada situación que actualmente tiene el club al encontrarse a pocas semanas del comienzo de liga y al no realizarse fichaje de algún delantero hace que esté aprovechando sus oportunidades mientras Muñiz cuente con él. Ilusión, trabajo diario y goles están siendo las premisas para poder lograr el éxito durante esta temporada.

El equipo malaguista se encuentra con una incertidumbre total al estar muy cerca el comienzo de temporada y desconocer con que plantilla va a contar de forma definitiva el técnico asturiano. Se esperan varios movimiento aún, tanto de salida como de llegada de jugadores.