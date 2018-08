Luisma Villa: “Creo que encajo bien en lo que pide Bolo”

La SD Ponferradina ha retomado la presentación de nuevas incorporaciones para esta próxima temporada. Hoy ha sido el turno de Luisma Villa, procedente del Arenas de Getxo, que se compromete por una temporada con la entidad blanquiazul. Tercer jugador presentado, tras Oscar Sielva y Trigueros.

En primer lugar, el jugador cántabro reconocía que la llegada de Bolo fue clave para su fichaje por la Deportiva: “Conozco al míster, él me conoce, creo que encajo bien en lo que él pide. Venir a un club como la Ponferradina, creo que se duda poco, tenía más cosas, pero cuando el míster me dijo que si quería ir con él y que iba a venir a este club, no lo dudé”.

Luisma reitaraba la confianza de Bolo con él para este nuevo proyecto y aseguraba que la Ponferradina es un club para aspirar a lo máximo en esta categoría: “Él cree que tengo unas condiciones de juego que vienen bien, creo que sus pensamientos de futbol vienen bien para este club y por eso vengo para acá, porque creo que puedo aportar buenas cosas, porque él cree que puedo aportar buenas cosas y porque creo que vengo un club, que para mi es un club para ascender y para estar mas arriba”.

El nuevo jugador de la Ponfe valoraba lo que está siendo la pretemporada blanquiazul tras los compromisos disputados ante Toralense, Oviedo y Deportivo: “Les he visto muy bien, con muchas ganas de competir desde el principio, desde el primer entrenamiento se veía que la gente está muy metida, con muchas ganas, el primer partido contra un rival menor se hicieron bien las cosas, al final estos partidos de pretemporada son entrenamientos y luego dos rivales más difíciles como el Oviedo y el Deportivo, creo que dimos la cara, hicimos muchas cosas buenas, competimos muchísimo y en esta división, la Segunda B, es fundamental”.

Por último, Luisma aseguraba que ya se encontraba totalmente recuperado de sus molestias que le impidieron jugar contra el Real Oviedo, contra el que descansó por precaución: “Al final fueron tres, cuatro entrenamientos los que me perdí, contra el Oviedo no jugué porque no creo que sea bueno en el segundo partido arriesgar a que esa lesión vaya a más, en cuanto al ritmo de los demás jugadores, me encuentro como ellos”, concluyó.

No cesan las noticias en la entidad blanquiazul que ha oficializado la llegada del joven guardameta togolés Yorgan Edem Agblemagnon, procedente del CD Nacional U19 de Portugal. Se ha convertido en el duodécimo fichaje del club para esta temporada 2018/19.