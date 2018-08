Odriozola, Vinicius y Lunin debutan de blanco

Google Plus

El Real Madrid arrancó su gira por Estados Unidos en la International Champions Cup y con ella también se estrenaron con la camiseta blanca las tres incorporaciones veraniegas más importantes: Odriozola, Vinicius Jr y Lunin. En un equipo plagado de juventud, los dos primeros tuvieron buenos minutos.

Ocupando la banda derecha, el joven ex 'txuri-urdin' estuvo bastante bien en todo lo que pudo ofrecer hasta que fue sustituido. Rápido, concentrado, atento y participando constantemente en la elaboración por su lado. Por supuesto, no le faltó la profundidad que tanto le caracteriza.

Esa que le ha llevado al conjunto madridista por petición expresa de Lopetegui, que confía mucho en sus capacidades. En una de esas jugadas se coló veloz para poner un buen centro raso al que Karim Benzema llegó bien, aunque no estuvo preciso con el remate. Entre aportaciones ofensivas y sus buenas tareas atrás, fue el mejor de la línea defensiva junto a Vallejo.

Por su parte, el atacante brasileño Vinicius Jr demostró una enorme calidad para encarar, generar peligro por banda e incluso intercambiarse con Gareth Bale. Se le vio tan eléctrico que, en ocasiones, pecaba de intenso. Se asoció muy bien con el galés y el nueve francés, llegó a línea de fondo en velocidad varias veces o se atrevió con algún detalle de virtuoso.

Un pura sangre con mucha samba y ganas de hacerse con el hueco dejado por Cristiano Ronaldo, a pesar de su asombrosa juventud. Esa que también comparte con Andriy Lunin, el guardameta que accedió al terreno de juego por Kiko Casilla. El ex perico fue titular pero no pudo detener los dos goles de los 'red devils', mientras que al ucraniano no le dispararon ni una vez.

Con el dominio absoluto del Real Madrid, el portero debutó pero sin apenas estrenar sus guantes. Pero seguro que el entrenador vasco le tiene preparado otro encuentro para que pueda lucirse. De momento, así fue su primer partido: derrota pero portería a cero en su cuenta particular.