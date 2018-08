Primera derrota de pretemporada contra el Real Zaragoza

Google Plus

La Real Sociedad afrontó una nueva prueba estival a semanas del debut en Liga. Los donostiarras enfrentaron en el Estadio San Francisco de Tafalla al Real Zaragoza, equipo que compite en Segunda División. Debido al calor de la tarde, los elementos suplentes vieron el partido sentados sobre el césped y no en los banquillos para evitar sofocarse.

Asier Garitano mandó al césped un once cargado con más jugadores titulares, incluyendo a Miguel Ángel Moyá en el arco, una zaga más consolidada con Zaldúa, Aritz, Moreno y De la Bella. Zurutuza y Pardo fueron los centro campistas que manejaron el encuentro desde el arranque.

El partido fue abrupto para los de San Sebastián desde el inicio, los Blanquillos presionaron con tanta fiereza que en los primeros minutos hubo demasiadas infracciones en contra del conjunto dirigido por Asier Garitano. La primera oportunidad llamativa ocurrió a los 10 minutos, disparo de Guevara que no encontró puerta y no fue amenaza para el arquero Ratón. Las llegadas de los azul y blanco fueron resueltas en la mayoría de ocasiones por una seria zaga blanquilla. Merquelanz estuvo activo por el costado, pero nunca logró colgar veneno al área contraria.

A partir de la única aproximación de los realistas, el Zaragoza tomó control del partido, intentando generar desde su fondo y aunque el partido parecía equilibrado por ambas partes, eran los de Imanol Idiakez los que empezaban a generar sensaciones de merecer abrir el marcador.

La primera fase transcurrió con mucha lentitud y con escasas oportunidades de peligro, lo cual volvió aburrido el encuentro. Las amenazas no aparecieron en los arcos de Ratón y Moyá.

El marcador no se movería hasta la segunda parte, aunque no sería la Real Sociedad la que se pondría adelante y el Zaragoza que estaba dando mejor presentación abrió la lata por la vía del penalti. Ya con Llorente, Willian José, Juanmi, Illarra, Kevin Rodrigues y Oyarzabal sobre el verde, las cosas mejoraron por lapsos para los de San Sebastián. El delantero Imanol Agirretxe volvió a aparecer sobre un campo de juego tras tantos años de martirio por lesión, seguido de recaídas y aunque su aparición significó alegría, esta sería aguada por la anotación de los leones minutos más tarde.

Todo se ennegreció con un gol que apagó el ánimo. A los 76, Kevin cometió una infracción sobre Baselga en el área la cual fue señalada sin duda alguna por el colegiado Recio; y el ex de la Real, Javi Ros fue el encargado de abrir el marcador con un disparo que no fue tan distante para Moyá, pero no pudo detenerlo y evitar la desventaja.

El Zaragoza celebrando el triunfo. | Foto: Real Zaragoza

Los ingresados por Garitano para la segunda parte surtieron efecto, fue Kevin quien adelantó un balón a Oyarzabal, el eibarrés colocó un pase a Juanmi, quien solo tuvo que empujar y poner tablas en el marcador, aunque no de manera definitiva, esto al 81, como reacción a la anotación del Zaragoza.

La Real intentó por todos los medios irse arriba en el marcador, el mismo malagueño pujó por el doblete dos minutos después de empatar, pero el disparo se marchó alto y anidó en la grada de San Francisco. Willian José también probó suerte con un cabezazo tras un córner ejecutado por Pardo, pero este no fue amenaza para los leones.

El que ríe último ríe mejor y fue el cuadro zaragozano el que se terminó llevando el partido, anotación de Alberto Soro a los 89 minutos con una jugada individual poco después de entrar al juego, asistido al principio por el autor del primer gol, cruzó a Moyá y sentenció el triunfo del Real Zaragoza que, siendo equipo de Segunda, hizo un gran partido a los de Garitano, quien mezcló titulares con alternativos y aún tienen mucho por pulir antes de enfrentarse al Athletic Club el sábado por la Euskal Herriko Kopa en el Stadium Gal de Irún. La derrota contra el Zaragoza fue el primer descalabro sufrido en esta pretemporada para los txuri-urdin.