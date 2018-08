Tablas para empezar

Google Plus

Volvió a rodar el balón en partido oficial en el Hermanos Antuña de Mieres. Día 1 de agosto y partidazo a la vista para dar el pistoletazo de salida a una temporada más que ilusionante para ambos contendientes.

Por un lado, el conjunto mierense, capitaneado por Chuchi Collado al mando de la nave, afronta la temporada como el máximo candidato a ganar todo lo que juegue, con una de las mejores plantillas que se hayan visto en los últimos años en la tercera división. En el otro lado, Marcos Suárez vuelve a liderar un remozado proyecto entreguín con el objetivo de dar un paso adelante en competición. Renovación de la columna vertebral y fichajes de entidad. Todo esto hizo que el menú para el primer partido oficial de ambos fuese espectacular.

La primera parte fue de claro color mierense. Los de Chuchi salieron para ganar el partido y pronto lo dejaron patente, cuando en la primera acción y tras una buena jugada elaborada, Iker Alegre disparó fuera. La siguiente, y antes del minuto cinco fue de nuevo para el Caudal, que la tuvo en las botas de un Cristian que se topó, como durante todo el partido con el guardameta visitante, Erik Terente. El meta langreano se hizo grande y cuajó un encuentro soberbio, sobre todo en el primer acto. Los de Mieres volcaban el juego por las bandas, sobre todo por la derecha con Jandrín y en mayor medida con Keko. Precisamente el de Lastres puso un centro desde el carril que se envenenó y se colaba dentro, pero Erik despejó in extremis a córner. Rondaba el gol el Caudal, y sólo un minuto después, un balón en profundidad maravilloso de Yosu Camporro lo remató de primeras, de volea y de vaselina Cristian al travesaño. Tras golpear en el larguero y cuando Borja Navarro se disponía a ajusticiar, Erik en última instancia sacó el puño y evitó el gol. Agobiante primera media hora para un L'Entregu que se defendía.

Precisamente ese minuto treinta sirvió de punto de inflexión para un conjunto rojiblanco que cambió la cara y dio un paso adelante y, con él, la primera ocasión para los de Marcos. Balón excepcional de Noé en beneficio de carrera de Polo, que algo escorado chutó y se encontró con Davo. Respondió rápido el Caudal, con una acción marca de la casa de Cristian, que se fue hacia adentro y lanzó un latigazo que se fue fuera por poquito. Los de Chuchi se resistían a irse con empate al descanso, e Iker Alegre lo intentó de cabeza a la salida de un corner, pero su remate lo atajó Erik. L'Entregu aceptó el intercambio de golpes y fue Imanol, quien tras una gran conducción lanzó desde fuera desviado. La última de la primera fue para Caudal, que tras una buena transición finalizó con un remate en carrera de Cristian que se volvió a topar con Erik. Descanso.

La segunda parte fue otro cantar. L'Entregu se cargó el guión establecido y dio no uno, si no tres pasos al frente para hacerse con el control del juego. Chuchi retiró a los diez minutos a Yosu Camporro y su equipo se resintió en la creación. Además, los cambios fueron más que acertados por parte del técnico visitante, Marcos Suárez. La primera fue para los entreguinos, cuando Jose recogió el balón a la salida de un córner pero golpeó arriba. No tardó el Caudal en responder, de nuevo por mediación de Cristian yéndose en conducción hacia adentro, pero el disparo, una vez más lo repelió Erik. Seguía L'Entregu con posesiones continuas en campo contrario, pero el Caudal es el Caudal y la sensación de peligro es permanente, y más con Cristian. De nuevo el avilesino en la más clara de la segunda mitad el que disparó abajo pero, para variar, apareció Erik para hacer abajo la mejor parada del partido. Desesperado el a otrora delantero arlequinado. L'Entregu combinaba y cada vez ahogaba más las opciones de peligro del Caudal. Grandes combinaciones entre Omar y Riki. Viejos rockeros nunca mueren. Precisamente el delantero langreano fue el que tuvo la última del partido, cuando tras una jugada larguísima que terminó con pared con el juvenil Javi, finalizó con disparo de Omar a las manos de Davo desde lejos.

Al final, una parte para cada equipo y reparto de puntos para comenzar en este grupo de la muerte, donde ya espera el Real Oviedo "B".