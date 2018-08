Malcom: "He venido para ayudar a este gran grupo el cual me ha acogido muy bien"

Google Plus

Después del resultado que terminó en derrota para el FC Barcelona frente al AS Roma en Dallas, Texas y que se plasmara para el debut de el nuevo fichaje del equipo azulgrana proveniente del club de la ciudad de Burdeos, Francia. El jugador Brasileño Malcom tuvo sus sensaciones al concluir el partido.

El jugador que es la sensación hoy día para los catalanes, debutó y con gol incluido, que colocaba el 2-1 en el marcador para ese momento a los 49 minutos de encuentro en el AT&T Stadium en Dallas.

El jugador tuvo sus sensaciones respectivas al partido, quién se mostró contento por la anotación y el debut con buenas sensaciones, sin embargo la derrota le es desmotivante y admite que hay que seguir trabajando: “Estoy muy feliz por el gol pero no por el resultado. Cuando más voy jugando puedo mostrar, he venido para ayudar a este gran grupo el cual me ha acogido muy bien.” Destacó al final del encuentro.

También por su parte Malcom hizo referencia al proceso en el que se encuentra el club en este momento, y al rival que tenían al frente, quién se presentó en Dallas con toda su artillería, el As Roma. “Era un partido difícil pero hicimos un buen encuentro. Estamos en Pretemporada, claro que queremos ganar pero lo importante es no perder la característica del juego del Barcelona, jugar con nuestra filosofía.” Culminó el jugador.

El jugador tuvo buenas combinaciones en el terreno de juego con sus compañeros de equipo, hizo una gran presentación y se espera mucho del brasileño jugador con quién podrá contar Valverde para la SuperCopa de España y el inicio de La Liga Española sin lugar a dudas para el presente y entrante mes de agosto. Así como el encuentro conmemorativo que celebra el club blaugrana todos los años como lo es el Torneo Joan Gamper.