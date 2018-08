Héctor Hernández nuevo fichaje, Keko y Santos salen cedidos

Google Plus

El Málaga CF hizo ayer oficial la cuarta incorporación para la temporada 2018/2019. Se trata del joven delantero grancanario de 22 años Héctor Hernández, que llega en calidad de cedido desde el Atlético de Madrid y lo hace para reforzar la tan debilitada delantera. Sobre todo desde que ayer también hiciese oficial el club de Martiricos la salida de Michael Santos al Leganés y si finalmente acaba saliendo En-Nesyri.

La llegada de Héctor es una apuesta personal del director deportivo José Luis Pérez Caminero, que espera que pueda explotar en el equipo blanquiazul y sobre el que tiene depositada mucha confianza en su proyección, algo que compartían también los técnicos del equipo colchonero. El jugador grancanario es un segundo punta, que en ocasiones puede jugar en el extremo, con una gran capacidad de desmarque y que siempre intenta buscar el tiro a puerta.

Dos experiencias en segunda y una en segunda B en las últimas tres temporadas.

En la temporada 2015-2016 el jugador canario fue cedido al Elche en Segunda División, donde estuvo dirigido por el exjugador del Atlético de Madrid Rubén Baraja. Comenzó la temporada junto a Sergio León como titular en los diez primeros partidos de liga, disputando finalmente 31 partidos ( 23 como titular) y fue convocado durante toda la temporada a excepción de una. A pesar de su alta participación en el equipo ilicitano, solo pudo anotar un gol en toda la temporada. Ya en la campaña 2016-2017 fue cedido al Albacete en Segunda B para buscar el ascenso a Segunda, donde tuvo una gran temporada y fue un importante protagonista del ascenso con 20 goles.

Tras esa gran temporada en el Albacete, y ya en Segunda, regresó al equipo manchego cedido en la temporada 2017/2018 pero no fue ni la sombra del jugador que brilló la temporada anterior, no jugó ni la mitad de los partidos ni tuvo ocasiones para intentarlo, finalizando la temporada con solo dos goles. Cierto es que en esta última temporada no le favoreció el estilo de juego del técnico Enrique Martín, ya que realizaba un fútbol directo donde Héctor se vio perjudicado, unido a que Zozulya era intocable y perdiendo el puesto en el ataque a favor del ucraniano Bela.

Héctor no es un delantero centro al uso, pero Caminero confía en su capacidad goleadora y que bajo la dirección de Muñiz pueda tener la continuidad que necesita. Hoy será presentado a mediodía en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda.

Keko y Santos salen cedidos.

Montaje de la llegada de Keko al Valladolid | Foto: realvalladolid.es

La operación salida continúa en el conjunto blanquiazul. El pasado fin de semana, Keko fue cedido al Real Valladolid tras ser descartado por Muñiz para la fase de preparación de Estepona. El jugador madrileño tras no rendir al nivel esperado en el Málaga, buscará recuperar su mejor versión en el equipo pucelano, donde vivirá una segunda etapa tras haber militado ya por primera vez en la temporada 2009/2010.

El que también sale cedido del conjunto de la capital de la Costa del Sol ha sido el delantero Michael Santos. A pesar de contar para el técnico asturiano para el proyecto blanquiazul, el jugador uruguayo no deseaba jugar en Segunda División e hizo valer su cláusula de no jugar en un equipo de la división de plata y obligar al equipo malagueño a cederle a un conjunto de primera división en caso de existir una oferta. Y llegó la del CD. Leganés, una oferta que convenció a Santos y que cumplía el deseo del equipo pepinero de contar con él, un interés que venía desde junio.

Ignasi Miquel también podría salir

Ignasi Miquel durante su presentación con el Málaga | Foto: Málagacf.com

El próximo que podría abandonar la nave blanquiazul es el central catalán Ignasi Miquel. Parece que el traspaso al Getafe de Ignasi, podría estar cerrado a espera de que se haga oficial, sobre todo tras no disputar ni un minuto en el último amistoso disputado ante el Almería en el Marbella Football Center. El Málaga fichó al central la pasada temporada en el mercado invernal tras el pago de su cláusula de rescisión, 350.000 euros. Pero al realizar un buen juego y el interés de diversos equipos, el Málaga negocio una revisión del contrato que logró mejorar su cláusula de rescisión a pesar del descenso. Ahora el acuerdo con el Getafe estaría por encima de los tres millones de euros, una cifra diez veces superior a lo abonado al Lugo por el Málaga el pasado mercado de invierno. Tras el pacto entre los clubes, solo falta el acuerdo entre el equipo y jugador para que se haga oficial en las próximas horas.