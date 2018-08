David Grande: “Lo importante es que meta goles la Ponfe, no hay que individualizar”

Google Plus

La SD Ponferradina ha continuado con la presentación de nuevas incorporaciones para esta próxima temporada. Hoy ha sido el turno de David Grande, procedente del Granada B. Cuarto jugador presentado, tras Oscar Sielva, Trigueros y Luisma Villa. En primer lugar, David Grande manifestaba su ilusión por recalar en la Deportiva y espera que esta temporada sea exitosa para los blanquiazules: “La verdad que el primer dia que me llamaron me hizo mucha ilusión venir aquí, es un proyecto ambicioso que sabemos que ha tenido unos años complicados, pero creo que este año desde el principio están empezando bien las cosas, la plantilla es una piña, este va a ser un año bonito para todos y esperamos cumplir los objetivos”.

El nuevo ariete de la Ponferradina no se pone una meta con los goles y aseguraba que lo importante es que todos aporten su granito de arena en esta faceta: “Los delanteros tenemos que marcar goles, pero bueno, yo se que los goles van a ir llegando poco a poco, estamos Yuri y yo de momento y muchos compañeros mas que pueden marcar goles, lo importante es que meta goles la Ponferradina, no hay que individualizar en nadie”.

Sobre la pretemporada que está realizando el equipo berciano, el delantero valoraba positivamente los partidos contra equipos de superior categoría: “Contra el Oviedo y Deportivo hemos competido muy bien, ni Oviedo ni Deportivo fueron superiores a nosotros a pesar de ser mas categoría, ayer si fuimos muy superiores al Barco”.

Cuestionado sobre la dificultad del Grupo 1, el nuevo jugador blanquiazul manifestaba que deben adaptarse a cada estadio y trabajar: “Todos los grupos son competitivos, todos tienen su complejidad, hay campos pequeños donde tenemos que ponernos el mono de trabajo, adaptarnos, tenemos que ir a todos los campos a intentar ganar”. David Grande manifestaba que no tiene preferencia en actuar como delantero centro o jugar con otro ariete como hizo contra el Deportivo: “La verdad que me siento cómodo de las dos formas, con Yuri la verdad es un jugador que tiene mucha calidad y sabe moverse muy bien, me encontré muy cómodo con él, de las dos formas bien está, estamos los dos para aportar goles y trabajo”.

Por último, el jugador madrileño dejaba claro el mensaje transmitido por Bolo desde el comienzo de la pretemporada: “El mister nos pide que tengamos mucha intensidad, que vayamos a todos los balones, que no nos relajemos en ningun partido, que todos los partidos son importantes, que todos los entrenamientos son importantes, que no hay que dejar pasar ni un segundo”, concluyó.