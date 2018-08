El número de abonados franjirrojos con mucha ilusión para la temporada en Primera División

Google Plus

Después de casi un mes de mucha angustia por parte de los aficionados, el 18 de julio fue el día de la presentación de cómo serán los abonos para el Rayo Vallecano de la próxima temporada 2018-2019 en Primera División. Lo hicieron junto a la presentación de las nuevas equipaciones que lucirán durante la nueva campaña.

A pesar de que, ha habido mucha tensión, la gente ha sabido estar calmada y esperando, sobre todo atendiendo a las fechas en las que se lanzó la campaña de abonos en temporadas anteriores, mucho más tarde que el resto de equipos.

Pero también hay que decir que la nueva campaña de abonos de esta temporada no empezó con un buen sabor de boca, el 18 de julio por la tarde en las taquillas del Estadio de Vallecas. Primero de todo había mucha cola desde primera hora de la tarde con el sol que caía en Vallecas, aproximadamente unos cientos de aficionados rayistas queriendo renovar su abono. Pero a medida que iba pasando la tarde, la gente podía ver que la cola no iba avanzando, y la sorpresa fue que la máquina se había estropeado y no se pudo renovar ni un solo abono en la primera tarde de renovaciones.

Aparte de ir presencialmente al campo, también se podía renovar el abono utilizando el servicio online para realizar sus respectivas gestiones para la temporada que viene.

Y ayer a través del Twitter del club se pudo ver un comunicado que decía: “al cierre de taquillas se ha alcanzado la cifra de 8.398 abonados“. Por lo tanto, hay 6.153 renovaciones y 2.245 abonos nuevos.

Gracias a la Unión Rayo hemos podido saber más información sobre los abonados de este año. Dónde el pasado jueves el club anunció que había 5.710 abonados tras ocho días de campaña, y en cinco días el Rayo Vallecano ha logrado casi 3.000 socios quedándose apenas 100 socios de los 8.500.

Además, hay que recordar que el club anunció que se han agotado los abonos excepto, la Tribuna Alta Lateral. Si cualquier aficionado quiere abonarse en este sitio, tendrá que esperar al 8 de agosto, ya que finalizan las renovaciones y se podrá conocer el número de los abonos liberados.

Y así evolucionan las renovaciones de los abonos del Rayo Vallecano para la próxima temporada en Primera División. Ahora toca esperar cómo va evolucionando eso en los próximos días y cuantos socios tendremos este año.