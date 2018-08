El míster habla sobre la salida de Fran Beltrán

Google Plus

Hace tan solo un día, el mundo franjirrojo se veía como una joven promesa del Rayo Vallecano decidía cambiar de aires para la próxima temporada. Estamos hablando de Fran Beltrán, que será nuevo jugador del Celta para la campaña 2018-2019.

No se puede decir nada malo de él, porque ha sido un gran jugador dentro y fuera de Vallecas. Fran Beltrán el escalón que ha superado es impresionante, ya que la temporada pasada fue elegido para ser titular indiscutible en 40 partidos, solamente se perdió dos. Así que, ha pasado de jugar al primer equipo del Rayo Vallecano a convertirse en uno de los fichajes elegidos por el Celta hasta el 2023. Dicho esto, más de uno se habrá llevado una sorpresa, ya que para cualquier aficionado franjirrojo el jugador se ha convertido en uno de los favoritos de la afición.

Hoy 2 de agosto Michel atendió a Onda Madrid para hablar de la salida de el joven jugador. Dónde Carlos Sánchez Blas le pregunto al míster, primero dijo que ha sido una perdida muy importante y sobre todo por lo que representaba, ya que era canterano, jugador que desde a bajo se ha ganado la oportunidad de seguir creciendo aquí. Siguió diciendo: “Desde la noche a la mañana nos dicen que van a pagar la cláusula, y nos sentimos un poco dolidos y perjudicados, e intentaremos solucionar el problema porque en dos semanas y media competimos.”

Michel concentrado durante un partido. Fotografía: Rayo Vallecano S.A.D

Luego le preguntaron que cuando el míster dice "de la noche a la mañana", es literal, porque, a parte, estaba mirando una película, y Michel ha dicho que no cogió el teléfono, pero veía como David le envía whatsapp de que era bastante importante, y a ver si podíamos hablar con Fran para buscar una solución, pero no había manera.

Después, una pregunta un poco más personal, le dijeron: "¿no es un futbolista cualquiera para ti o no es una persona cualquiera para ti, te ha decepcionado no poder hablar con él?". Michel respondió, que ha hablado con él hoy y ha visto que no paraba de llorar, pero el míster le ha dicho que son decisiones difíciles, pero él le entiende perfectamente. Añadió: "Él deja un sitio donde se ha sentido muy querido y valorado."

Y para terminar, le preguntaron si ha sido imposible blindarlo, ponerle la cláusula más alta o un salario más potente. Respondió: “No lo sé, te digo que David lleva un año detrás de esa situación y no ha podido, pero no hay que echar la culpa a nadie, sino que, al revés, al final cada uno tomar decisiones en la vida y él deportivamente cree que es el mejor momento para salir y a nosotros nos duele y nos perjudicar. “

Ahora solo queda aceptar esta salida tan importante del club, y buscar una solución, cuanto antes mejor, es decir, buscar una alternativa que les ayude a competir al máximo rendimiento.