Fede Valverde: "Cumplí un sueño de muchos niños en el mundo"

Google Plus

Fede Valverde está realizando la pretemporada con el Real Madrid tras un año complicado de cesión en el Deportivo de la Coruña. Era algo factible, pues no siempre las cesiones salen bien; este es uno de esos casos, ya que la mala situación deportiva del club coruñés hizo que el canterano madridista apenas disputara minutos. “He aprendido muchas cosas en el Dépor. Lamentablemente no me fue como quería, pero creo que aprendí mucho y hay que quedarse con lo positivo”.

Sin embargo, Julen Lopetegui sí parece confiar en el joven jugador, que es una de las grandes promesas de Uruguay e incluso sería la primera opción para sustituir a Marcos Llorente como principal sustituto de Casemiro si finalmente este decide salir del club blanco. “Cumplí un sueño de muchos niños en el mundo que quieren llegar hasta este punto”. El uruguayo se mostró muy contento por haber podido debutar y está muy agradecido tanto al cuerpo técnico como a los compañeros por hacerle sentirse tan cómodo tanto en el terreno de juego como durante la concentración.

“Se pasan muchos obstáculos, yo he pasado las mil y unas con mi familia, pero me siento orgulloso de decirlo y creo que cumplí un sueño”. “Mis padres fueron los que lucharon día y noche para que yo pudiera comer o tener un par de botas para entrenar cuando era chiquito y le agradezco todo a ellos”. Fede se muestra muy concienciado de su pasado y se le ve con la cabeza bien amueblada, conocedor de sus orígenes y de lo difícil que es llegar hasta el primer equipo del Real Madrid, lo más seguro es que este año salga cedido pero esta vez se espera que sea a un equipo con una situación un poco más estable que le permita disputar de los minutos necesarios para crecer como futbolista y desarrollar el gran talento que posee.