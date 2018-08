Sandoval regresa a casa

El Córdoba CF ha oficializado la llegada del entrenador madrileño al cuadro califa un día después de que el almeriense Francisco renunciara al proyecto que le ofreció el club y firmasen juntos su salida.

Era un secreto a voces este "intercambio" de entrenadores una vez se conoció que Francisco, con apenas treinta y cinco días en el Córdoba, no estaba contento debido a que la directiva no le escuchaba y no le traía refuerzos. La delicada situación del equipo con el límite salarial es el principal culpable de ese desacuerdo entre ambas partes que, finalmente, explotó con la marcha del entrenador y con un "fracaso en su historial" como dijo ayer tras ser destituido. Ahora, a pesar de que José Ramón Sandoval no acabó contento al conocerse que no renovaría con el club después de haberlos salvado milagrosamente, es el madrileño el que ha decidido escuchar la petición de Jesús León y regresar para salvar a un conjunto que se encuentra en la cuerda floja tanto deportiva como institucionalmente.

Sandoval llegó al Córdoba en febrero de este año, con un equipo a la deriva y a trece puntos de la salvación. Sin embargo, logró sumar 32 de 48 puntos para así alcanzar una salvación milagrosa y entrar el la historia del club. Estos fascinantes números, junto con el cariño de la afición y la directiva, han sido la principal baza para apostar por el madrileño en una situación tan límite a falta de dos semanas para el inicio liguero.

Con el entrenador ya dispuesto a partir del próximo lunes y con escaso tiempo para preparar una nueva pretemporada, solo falta por ver si la situación administrativa se arregla y los fichajes empiezan a llegar al conjunto andaluz para que Sandoval juegue sus mejores cartas en este arriesgado reto al que se enfrenta.