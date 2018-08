Barça y Chelsea, destinados a reencontrarse

Google Plus

La Champions League suele dejarnos auténticos partidazos temporada tras temporada. Aún estamos en pretemporada, pero dos grandes del fútbol femenino están a punto de enfrentarse este domingo. El Chelsea, campeón británico, y el Barcelona de Fran Sánchez, vigentes campeonas de la Copa de la Reina, se van a ver las caras en un duelo apasionante. El partido puede ser una buena prueba para ver el potencial del nuevo proyecto del equipo femenino, que se encuentra con un hueso verdaderamente duro de roer. Ambos equipos se han ganado por derecho propio estar en la máxima competición continental y cabe la posibilidad de que se reencuentren este año en los octavos de final.

Las chicas del FC Barcelona quieren hacer un gran papel en las tres competiciones. El próximo año, el cuadro azulgrana intentará mantener un equilibrio en todas las competiciones. Lo dieron todo en la pasada temporada y lucharon hasta el final por todos los títulos, a pesar de las numerosas dificultades que se presentaron al principio. Xavi Llorens dejó el banquillo y hasta un total de 8 jugadoras abandonaron el club en verano.

Campeonas de su sexta Copa de La Reina

Levantaron la Copa de la Reina sudando tinta, aunque es un título que es considerado menor por muchos aficionados -prefieren la liga o la Champions-. Esto hace ver que el nivel del fútbol femenino español ha subido en los últimos años. Los equipos cada vez son más fuertes y hacen las competiciones aún más igualadas. Dejaron en el camino a equipos fuertes como el Levante o el Athletic de Bilbao y, en la final, al Atlético de Madrid.

La heroína de la final de la Copa de la Reina Mariona Caldentey | Foto: Ernesto Aradilla (VAVEL.com)

En el partido ante las atléticas, la victoria se vendió muy cara. El gol del triunfo no llegó hasta el último minuto de la prórroga, cuando la delantera balear Mariona Caldentey remató a puerta un balón dentro del área colocando muy bien el cuerpo. Consiguieron así vencer a su bestia negra en los últimos años, el Atlético de Madrid.

Hace falta algo más para ganar la Liga Iberdrola

En la Liga, las pupilas de Fran Sánchez comenzaron con buen pie, hasta encontrarse con las atléticas. Las del ex entrenador Ángel Villacampa cortaron por lo sano la buena dinámica azulgrana con un empate a uno. A pesar de no haber caído derrotadas, las dudas llegaban a Barcelona. Después de ello, aunque siguieron ganando la mayoría de partidos, los pinchazos ante la Granadilla Egatesa y el Athletic Club frenaron la persecución blaugrana a su rival más directo: el Atlético de Madrid. Pasada la primera vuelta, el FC Barcelona arrolló al Valencia antes de enfrentarse de nuevo a las rojiblancas. Se repitió el resultado de la primera vuelta, lo que supuso un mazazo emocional.

Barça y Atlético se disputaron la Liga Iberdrola hasta el último suspiro | Foto: Daniel Nieto (VAVEL.com)

La Liga parecía perdida. El Barça ganaba sus partidos, pero el Atlético estaba imparable. Hasta el derbi. Las atléticas se dejaron dos puntos en el encuentro ante el otro equipo de la capital, el Madrid Club de Fútbol Femenino. Las culés tenían una oportunidad de oro para ponerse en cabeza en la competición doméstica. Pero en la siguiente jornada, incomprensiblemente, no fueron capaces de llevarse la victoria en Huelva, esfumándose así hasta el más remoto chance de ganar la Liga.

Aún así, el equipo catalán volvió a la senda del triunfo, lo que le permitió seguir con opciones hasta la última jornada liguera. Eran las 16:00 horas cuando comenzaron los partidos de la batalla final. El Barça goleó al Valencia por 5 goles. Por su parte, el Atlético de Madrid vapuleó al Real Zaragoza con un marcador de 1-6 y se llevó a sus vitrinas la Liga Iberdrola por segunda temporada consecutiva.

La Champions les debe una

Fue una pena, pero no estuvieron a la altura. Al menos no en los cuartos de final, cuando fueron eliminadas, otra vez, como el año pasado, por un equipo francés: el Olympique de Lyon. Antes, las chicas de Fran Sánchez habían dejado en el camino al Avaldsnes (global: 6-0), en dieciseisavos, y al Gintras Universitetas (global: 9-0), en octavos.

Llegaban los cuartos de final y el objetivo era, como mínimo, repetir la hazaña de la campaña pasada: alcanzar las semifinales. Tocaba volver a Francia, a sabiendas del potencial de los equipos franceses, después de que el París Saint-Germain las eliminara hace un año. Pero no pudo ser. El equipo lionés venía de haber ganado las dos últimas ediciones de la competición y no iba a ponerlo fácil en esta. Ni mucho menos. Por 3-1 en el global doblegaron a las catalanas. Las culés, al menos, pueden consolarse sabiendo que fueron eliminadas por las campeonas del torneo. Consolación que, casualidad o no, también solía tener hace unos años el equipo masculino.

El rival: El Chelsea, temible campeón inglés

Las chicas de Emma Hayes han hecho historia esta temporada. Las blues han sido capaces de levantar el trofeo sin perder ningún partido de los 18 que se juegan en la primera división femenina inglesa. Además, han sido las segundas que más goles han conseguido, solo por detrás del Manchester City, segundo clasificado a seis puntos de las londinenses. Seguro que muchos estaréis de acuerdo conmigo en que un equipo que es capaz de ganar un campeonato en el que se vislumbra el trabajo diario en cada fin de semana sin besar la lona merece ser recordado y, por supuesto, reconocido.

El Chelsea ha aprovechado este mercado de traspasos para vender a teóricas suplentes como Aluko, Dunn y Farrow y, con las altas de Riley, Durack, England, Andersson y Asante ha confeccionado un equipo que, casi con total seguridad, podemos pronosticar que va a llegar lejos y va a marcarse como objetivo conseguir todas las competiciones. Las incorporaciones del equipo londinense, además de reforzar a ellas mismas, han debilitado a rivales de su misma liga como el Liverpool.

Las londinenses pueden ganarlo todo esta temporada | Foto: Chelsea FC

Kirby, la gran amenaza 'blue'

La talentosa delantera inglesa, de 25 años y natural de Reading, ha sido una de las claves de este Chelsea de Emma Hayes. Con el dorsal número 14, ha sido la máxima goleadora de su equipo, marcando un total de 25 goles. Algunos de ellos valieron títulos, como el que marcó en la final de la FA Women's Cup. La defensa del FC Barcelona debe estar atenta a esta ágil atacante si quiere mantener su portería a cero. Aunque no destaque por su altura, detener los remates de Kirby puede ser una de las tareas más complicadas para las blaugranas.

La Champions League, además, se le da bastante bien a la británica. Incluso tiene el honor de poder decir que fue la primera mujer en marcar un gol con el Chelsea en esta prestigiosa competición.