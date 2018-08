Arthur, Clément Lenglet y Malcom elogian a Ernesto Valverde

Google Plus

El compañerismo entre las nuevas incorporaciones va viento en popa. Como si se conocieran de toda la vida, Arthur, Clément Lenglet y Malcom han hablado sobre las sensaciones obtenidas en los últimos días durante los últimos entrenamientos y han elogiado el método que emplea Ernesto Valverde, el líder de la nave azulgrana.

El primero en valorar la profesionalidad con la que afronta Ernesto Valverde el reto de dirigir al banquillo azulgrana en su segunda temporada ha sido Arthur Melo. El centrocampista brasileño ha hablado sobre la buena planificación llevada a cabo: "Tiene todas las características que un entrenador precisa. Sabe explicar muy bien los ejercicios, sabe dar confianza a los jugadores, es muy inteligente leyendo el juego. Es una experiencia fantástica trabajar con él."

Arthur ha elogiado a su entrenador y lo ha hecho a sabiendas de que él fue el primero de los tres en llegar a la entidad culé y, por tanto, el que más días lleva ejercitándose bajo sus órdenes.

El siguiente en hacerlo ha sido Clément Lenglet. El central galo ha destacado el ritmo llevado a cabo en los últimos entrenamientos: "Ha hablado conmigo para que me adapte lo más rápido posible. Es una persona que pone ritmo en los entrenamientos y me gusta."

El último en hacerlo ha sido Malcom. El extremo brasileño ha destacado la inteligencia aportada en las sesiones preparatorias y el trato que siempre les da a las nuevas incorporaciones: "Es una persona muy inteligente. Por lo poco que he podido conversar con él, yo he visto que es el técnico ideal, que tiene paciencia para explicarse con aquellos que no hablan castellano. Está siendo muy importante para mí para conocer mejor el grupo."

Tras valorar a su técnico, las tres nuevas incorporaciones se han sincerado y han mostrado complicidad valorándose. El buen rollo se palpa en una plantilla en la que faltan algunos flecos por cortar y que ya está a punto de cerrarse para afrontar los próximos retos.