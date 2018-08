Oswaldo Alanís no vestirá de azul esta temporada

Google Plus

Oswaldo Alanís tendrá que esperar para efectuar su debut profesional con el Getafe. El defensa mexicano tuvo problemas para salir de Chivas y marcharse a Europa, aunque su sueño podría verse truncado debido a las diferencias entre su estilo de juego y el deseo de la dirección deportiva encabezada por Nico Rodríguez. No renunciarán tan pronto a sus servicios, con tan solo 45 minutos de prueba ante el Unión Adarve. El club azulón estaría buscando activamente un lugar donde pudiera marcharse cedido y después volver a Getafe tras una temporada de desarrollo en otro equipo para que vaya adaptándose al juego europeo.

Alanís ya se ha ausentado de la concentración con el resto de sus compañeros y su futuro podría estar muy lejos del Coliseum. Esto se une a las salidas de Merveil y Ayoub, marchándose cedido en el primer caso y rumbo al Real Madrid en el segundo. Varias son ya las fuentes que han indicado que Oswaldo Alanís no vestirá la camiseta del Getafe, o por lo menos, la próxima temporada. La ESPN se hizo eco de lo sucedido y todo su país está expectante para saber cuál será el nuevo destino de uno de sus productos internacionales.

El Getafe no se ha dado por vencido todavía y quieren seguir mejorando su plantilla a solamente quince días para que de comienzo la temporada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Uno de los principales recambios ante la salida de Alanís sería Ignasi Miquel, que jugó la temporada pasada en Segunda División con el Lugo y está ahora en propiedad del Málaga. Este futbolista se ajustaría más a las necesidades de un equipo como el Getafe que no puede perder su tiempo en un jugador que aún no se ha adaptado a la perfección a un estilo de juego diferente del que estaba acostumbrado.