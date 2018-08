Pena máxima y recompensa máxima para el Getafe

Google Plus

¡Qué caóticos son los partidos de pretemporada! Prepara tu nuevo equipo. Ponlo todo a punto. Engrana unos jugadores con otros sin que, necesariamente, hayan jugado nunca juntos. Sé emprendedor y atrevido. Prueba nuevos sistemas. Eso para ti, entrenador. Ahora tú, jugador. Ponte las botas con medias de nuevo. Vuelve a saltar al campo acompañado de los que serán tus 10 compañeros para estas batallas. Vuelve a sentirte futbolista. Emociónate. Dalo todo. Demuestra al entrenador que debes tener un sitio en el once titular. Ahora combate el calor y el mes, o dos, que llevas sin jugar. No te frustres si el balón no entra, estás en pretemporada, y corre, corre como si fuera una final. Por último tú, espectador. Vuelve a comprar tus pipas, ese paquete interminable. Reencuéntrate con tus compañeros de grada, con tus amigos de chascarrillos. Intenta buscar la sombra. Ahora vuelve a leer las líneas que se han dedicado a los futbolistas pero en segunda persona. Sé empático. Comprende la situación. Comprende que se trata de un periodo de adaptación. Siéntete entrenador e intenta analizar a los que serán los nuevos guerreros de tus colores. Y disfruta. Disfruta porque ha vuelto el fútbol.

¡Qué caóticas son las pretemporadas!

El Getafe, por su parte, continúa fraguando la suya a fuego lento. En la pasada tarde del 3 de agosto disputó el que sería su quinto partido de pretemporada. Tras rodarse ante Unión Adarve, Conquense o Talavera, y medirse ante el Granada, tocaba una prueba de fuego más para los chicos de Bordalás. El rival que se posicionaría ante ellos sería el Boavista portugués.

El once que alineaba hoy el cuadro azulón pretendía, sin duda alguna, dar minutos a los menos habituales. Entre las novedades destacaban la titularidad del Ruben Yáñez, tras haber disputado Chichizola el encuentro ante el Granada, la aparición del congoleño Merveil, del que se vaticina una posible cesión, o la suplencia de jugadores como Jaime Mata o Shibasaki, entre otros.

Los 90 minutos se resumen fácilmente haciendo referencia a la igualdad que imperaba por causa del periodo de adaptación de los dos clubes. Tanto es así que uno de los puntos más destacados en redes sociales es una pequeña trifulca que tuvo lugar en el terreno de juego, en la que Iván Alejo se vio implicado.

Futbolísticamente, el partido se presentó bastante insulso. Poco fútbol se vio en el estadio Do Bessa XXI. De hecho, fueron contadas las ocasiones que se vieron por parte de los dos equipos. Únicamente destacable fue un posible penalti sobre Hugo Duro que el colegiado no señaló, aunque protegía muy bien el balón dentro del área el jugador azulón.

Ya en la segunda parte fue el propio Hugo Duro el que tuvo en sus botas adelantar al cuadro madrileño, pero su disparo se marchó fuera, pese a su buena intención.

Siguiendo este cauce el partido terminó con empate, lo que significaba que ambos equipos se medirían en tanda de penaltis. En esta ocasión, gracias al gol decisivo de Ángel, el Getafe se llevaba para el Coliseum Alfonso Pérez un trofeo más para presidir las vitrinas.