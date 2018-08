Michael Santos: "Es un equipo familiar y me gusta su entorno"

El nuevo jugador uruguayo del CD Leganés, Michael Santos, ha sido presentado en la mañana del viernes ante los medios de comunicación en la ID Butarque. Tras ponerse manos a la obra nada más llegar a su nueva casa, ha hablado y posado con la camiseta que portará durante toda la temporada luciendo el número 20.

Txema Indias tomó la palabra con el fin de analizar la dificultad que ha acarreado la incorporación del jugador: "El fichaje de Michael no ha sido sencillo. No por él, desde el primer día su objetivo era jugar en el Leganés. Es verdad que la situación de los fichajes parecen fáciles y que de un día a otro se cierran, pero no es así. Tengo que agradecerle que hemos ido de la mano en todo este tiempo”.

La decisión de recalar en Leganés no fue complicada para el futbolista, que reconoció el buen entorno del equipo: "Ellos fueron los primeros que se pusieron en contacto conmigo y con mi representante. Después, hace un par de años que vienen haciendo las cosas bien. Están asentados en Primera, es un equipo familiar y me gusta el entorno. Que el jugador se sienta bienvenido por la hinchada y la dirigencia fue fundamental en mi decisión".

"Quiero estar al cien por cien"

El comienzo no va a ser sencillo. Principalmente se centrará en alcanzar su pleno estado de forma para poder hacerse con la titularidad: “Me encuentro bien y voy a trabajar con el preparador físico los pequeños detalles que faltan. Quiero estar al cien por cien físicamente, es fundamental. Ahora que estoy dentro quiero tratar de unirme rápidamente al grupo, de estar tranquilo. Tengo el apoyo de mis compañeros y del cuerpo técnico”.

“Me identifico mucho como un jugador que busca los desmarques. Lo principal que tengo es ayudar al equipo en el tema defensivo, presionar la salida de los rivales. Soy muy móvil. Trato de llegar mucho de cara a gol para tener más ocasiones de convertirlos", se definió.

"No tendría dificultad para jugar con otro delantero"

Por último, la competencia con Guido Carrillo no tiene por qué dejar a uno de los dos en el banquillo. Santos no ha rechazado jugar junto a él y no sería un inconveniente en la punta de ataque: "No conozco mucho a Carillo pero no tendría ninguna dificultad para jugar con otro delantero. Es más, me siento mucho más cómodo", concluyó.