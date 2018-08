Martín Presa: "No queríamos desprendernos del jugador e hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano"

La marea sigue revuelta por Vallecas. Martín Presa, director del equipo de la Franja se ha visto obligado esta vez a comparecer ante la prensa tras la oficilización del fichaje por parte del Celta de Vigo de Fran Beltrán tras hacer válido el pago de su cláusula de ocho millones de euros. Pago que ha retumbado como una bomba en los despachos de un Rayo Vallecano que pierde de esta manera a uno de los pilares fundamentales del equipo de Míchel y a una de las referencias de la cantera en los últimos años.

"Nuestra intención era convertir a Fran en un símbolo del Rayo"

El fichaje de Fran, sin embargo, no ha venido exento de polémica. El pago de la cláusula por parte del Celta ha pillado de improvisto al Rayo que, tal y como ha declarado su presidente, no tenía constancia de la negociación ni pretendía dejar salir al jugador: "Dijimos que no estaba en venta e incluso quisimos renovarlo el año pasado, a final de temporada y ahora mismo. Intenté mejorar la oferta a las 12 de la noche cuando recibí la llamada de su fichaje, pero ya era demasiado tarde. No queríamos desprendernos de él", afirmó tajantemente.

No es sorpresa la lucha y entrega que ha puesto siempre el club en el cuidado de un jugador que ha sido el máximo referente de la cantera de Vallecas en esta última etapa, tal y como han expresado en rueda de prensa David Cobeño y Martín Presa: "Nuestra intención era convertir a Fran en un símbolo del Rayo, que creciera poco a poco hasta ser capitán y un jugador importante para nosotros", explicó el presidente. "Le hemos dado lo mejor y le hemos tratado como el mejor de la cantera", afirmó Cobeño.

Sin embargo, el pago de su cláusula por parte del Celta de Vigo ha decantado la balanza a favor de los gallegos, que se hacen así con una de las promesas del fútbol español: "La cláusula era la máxima que ellos nos dejaron poner, tanto el jugador como sus propios padres, pero aun así nunca pensamos que se llegaría a ejecutar", explicaba el propio director deportivo del club vallecano.

"Aquí están los que quieren estar y los que quieren morir por la Franja"

Un Rayo dolido por las formas de un fichaje que no traerá acciones legales por su parte contra el Celta, tal y como ha afirmado Martín Presa, pero ante el cual ha mostrado su descontento por la manera con la que han tratado de llevar a cabo la negociación con el jugador de 19 años: "La educación se tiene o no se tiene y a la clase de ética se ha asistido o no, o tu familia te la ha inculcado o no; pero donde no hay no se puede pedir", a lo que quiso añadir, para insuflar ánimos a la parroquia franjirroja: "Disponemos de un mes para reforzar esa posición y tenemos confianza en poder hacerlo con éxito. Traeremos a los mejores y a los que quieran luchar por nuestro club. Aquí están los que quieren estar y los que quieren morir por la Franja", sentenció.