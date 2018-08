Óscar Duarte: "Me gustaría renovar por el Espanyol"

Google Plus

El último en incorporarse a los entrenamientos de Rubi ha hablado con los medios sobre su futuro, la pretemporada, el nuevo entrenador y cómo ve al equipo de cara a la siguiente campaña. El central costarricense había tenido problemas físicos al final de la pasada campaña y parece haberlos superado de manera adecuada ya que participó con su selección en la Copa del Mundo disputada en Rusia, en ella su selección no tuvo demasiada suerte y fue eliminada en la fase de grupos.

Sobre su estado físico y sensaciones actuales dijo que se encuentra: "Bastante bien". Además calificó el trabajo de sus compañeros: "Cuando me incorporé a la concentración de Estados Unidos y vi que el equipo estaba trabajando muy bien. Mis compañeros me explicaron cómo había sido el trabajo en la semana anterior. El grupo está bien, comprometido y con ganas de seguir trabajando”.

También fue preguntado por su situación contractual, el central termina contrato en julio de 2019: “Desde que llegué estoy peleando por un puesto como mis compañeros, quiero hacerlo lo mejor posible. Me gustaría renovar por el Espanyol porque aquí estoy bien y mi familia, también. Ojalá se pueda dar aunque de momento no me han dicho nada”. Aclaró así un poco sus intenciones de futuro aunque mandó un recado al club barcelonés.

Duarte respondió cuestiones sobre su adaptación y la del equipo perico al nuevo entrenador: “Es un entrenador muy ambicioso, trabaja bastante y el grupo ha entendido la idea que él quiere implantar desde el principio".

El defensor habló sobre los cambios tácticos que Rubi está haciendo en defensa: “Quiere que el equipo juegue más pero no solo en defensa sino de los once que jueguen. El grupo ha ido asimilando la idea que él quiere y ojalá que estemos bien para el inicio”. Concluyó así su comparecencia ante los medios de comunicación.