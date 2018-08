Previa Girona - Tottenham: un 'Costa Brava' de alto nivel

Google Plus

Primer test serio de la pretemporada del Girona. Así, en mayúsculas. Bolton, Oldham, Melbourne, Kerala Blasters, Sabadell... Todos ellos quedan atrás y, a ser sinceros, poco o nada tienen que ver, con todo el respeto, con el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino. ¡Ah, señoras y señores! El Tottenham son palabras mayores. El Tottenham es harina de otro costal. Y lo es por muchas razones. La primera, porque tiene jugadores de grandísimo nivel: Lloris, Trippier, Eriksen, Heung-Min Son, Kane, Lamela, Dele Alli... Pero también porque, con algunos de estos jugadores, han disputado hasta las últimas jornadas un título tan importante como es la Premier League. Por eso, y aunque algunas de estas estrellas no estarán ante el Girona, Montilivi huele a ambiente de partidazo.

En efecto, Pochettino no contará este sábado con algunos de sus jugadores más preciados, lo que podría hacer descafeinar un poco la cita. Lloris, Vertonghen, Trippier, Alderweireld, Rose, Alli, Dembélé o Harry Kane, por su participación en el Mundial de Rusia, siguen de vacaciones. Se reincorporarán en breve a las órdenes del técnico argentino y se espera que estén a su disposición para el primer partido de la Premier, el día 11 de agosto, ante el Newcastle. No obstante, otros hombres como Eriksen, Wanyama o Lucas Moura sí se vestirán de corto en Montilivi.

Sin incorporaciones

El Girona y el Tottenham comparten el curioso hecho de ser de los pocos equipos que no han hecho incorporaciones durante este verano. Sí, es cierto que en el conjunto catalán se hicieron oficiales las adquisiciones de Muniesa y Mojica, mientras que Aleix García prolongó su cesión vía Manchester City, pero Eusebio -otra de las caras nuevas este curso- sigue esperando refuerzos del centro del campo para arriba. Con la marcha de Rubén Alcaraz al Valladolid y el futuro incierto de David Timor, el técnico vallisoletano se queda con Pere Pons, Àlex Granell y Aleix García como mediocentros puros, con Portu y Borja García como enganches y con Stuani y el 'Choco' Lozano arriba. Es evidente, pues, que los refuerzos deben llegar.

El conjunto londinense, por su parte, no ha concretado ninguna incorporación en la presente ventana de fichajes. Los de Pochettino son, juntamente con el Burnley, el único equipo de la Premier League que no han firmado ninguna alta en lo que va de mercado estival. Ello contrasta enormemente con otros equipos que acabaron entre los seis primeros en la pasada edición de la liga inglesa -el Tottenham acabó tercero-, que han gastado ya varios millones de libras para mejorar sus escuadras. Es el caso del Liverpool de Jürgen Klopp, que suma más de 200 millones de libras en fichajes este verano.

Del 3-5-2 al 4-3-3

Desde la llegada de Eusebio, el 3-5-2 que tanto caracterizó al Girona de Machín ha ido dando paso a un claro 4-3-3. "Estoy buscando la fórmula que permita a los jugadores sentirse a gusto, tener el punto de equilibrio que es tan necesario, saber cómo queremos defender y atacar...", explicaba este viernes el técnico vallisoletano en rueda de prensa. El ex de la Real Sociedad tiene claro que ofensivamente el sistema no cambia en exceso, pero defender con cuatro beneficia la presión en campo contrario.

Eusebio, que todavía no contará con los mundialistas Mojica y Stuani, que han entrenado muy poco con el grupo, tirará de algunos jugadores del filial, para quienes no ha escatimado elogios: "Tenemos una cantera interesante. Hay futbolistas muy importantes y con proyección. La edad no tiene nada que ver; si se lo ganan, tendrán minutos". Asimismo el técnico confía plenamente en las posibilidades de su actual plantilla: "Tengo unos jugadores que saben que hay que seguir trabajando fuerte para continuar viviendo experiencias como las de los últimos años. El compromiso y la unión son bestiales, y la competitividad está garantizada".

El Girona buscará conseguir su 15º Trofeo Costa Brava, tras ganar el año pasado al Manchester City por 1 a 0, con gol de Portu. El triunfo, tras una pretemporada algo irregular, sirvió como punto de inflexión para empezar la competición doméstica con impulso.

Posibles alineaciones

Girona (4-3-3): Bono; Aday, Bernardo, Muniesa, Planas; Pere Pons, Aleix García, Granell; Borja García, Portu y 'Choco' Lozano.

Tottenham (4-2-3-1): Vorm; Aurier, Carter-Vickers, Sanchez, Walker-Peters; Amos, Eriksen; Lucas Moura, Son, Nkoudou; Llorente.